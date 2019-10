Pamela Camassa/ Critiche da Platinette: “Principiante per…” (Amici Celebrities)

Pamela Camassa ce l’ha messa tutta, ma la sua ultima performance ad Amici Celebrities non è riuscita a mettere d’accordo tutti. La concorrente della squadra bianca si è esibita assieme al suo coach, Giordana Angi, in un emozionante duetto sulle note di Minuetto, celebre canzone portata al successo da Mia Martini; qualcosa, però, nella sua performance, non ha convinto fino in fondo Platinette, che dalla sua postazione ha tuonato: “Mi rendo conto che forse parlo da un punto di vista troppo personale e coinvolto. Quando si affronta Mimì, mia Martini – ha precisato il giudice dal parterre – è difficile per chiunque, ma anche dimostrare passione e doversi staccare dall’originale”. Secondo Platinette, la concorrente avrebbe fatto il possibile per dare vita a un duetto coinvolgente ed emozionante ma, nonostante l’intonazione, sarebbe stata penalizzata dall’inesperienza: “Pamela – ha spiegato nel dettaglio il giudice – è un po’ come un diesel, ci mette un po’ a partire”.

Platinette: “La prova non è perfettamente riuscita”

Secondo Platinette, l’esibizione in duetto di Pamela Camassa sarebbe stata penalizzata dalla presenza della sua coach, Giordana Angi, che da vera professionista sarebbe riuscita a esibirsi con successo nella sua personale interpretazione di Minuetto, nonostante il confronto inevitabile con Mia Martini. Secondo il giudice, infatti, “Giordana ha fatto qualcosa da professionista vera, anche se è giovane del mestiere, staccandosi completamente dal modello di Mimì”, ma di fronte alla sua interpretazione, ha aggiunto il giudice – per la Camassa “non c’era possibilità”. Platinette ha inoltre aggiunto di aver trovato il duetto a tratti forzato, “nel senso, una troppo principiante per dimostrare le emozioni fino in fondo (Pamela Camassa, ndr) e una troppo avanti per potersi distaccare da Mimì e farlo con la sua personalità”. Per tutte queste ragioni, ha concluso, “la prova non è perfettamente riuscita”, anche se il parterre ha trovato il suo giudizio eccessivamente severo.

Pamela Camassa emoziona Giuliano Peparini

Secondo Giordana Angi, duettare con Pamela Camassa sulle note di Minuetto è stata un’esperienza ricca di passione: “è stato bellissimo – ha spiegato la coach – è stato come se la forza di due donne si fosse unita in una sola”. Ma la Angi non è l’unica ad essersi emozionata di fronte alla performance della concorrente. Assieme a lei, anche Giuliano Peparini, che ha preso le distanze, in maniera netta, dal giudizio pronunciato da Platinette: “non l’ho vissuta così, al contrario, sono entrato dentro al rapporto che c’era e mi hanno emozionato. Eravate insieme – ha sottolineato Peparini – c’era un’intesa bellissima, veramente brava Pamela, hai retto benissimo, Giordana l’hai retta benissimo, quindi brava”. A esprimersi a favore della concorrente della squadra bianca, anche Ornella Vanoni, Secondo la quale Giordana Angi “”ha una vocalità talmente eccezionale che è un casino cantare con lei”, ma la Camassa, nonostante l’inesperienza, sarebbe riuscita a dare il meglio.



