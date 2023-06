Pamela Camassa, dura lite con Helena Prestes/ “Hai detto a Cristina che la suora è morta. Stai provocando”

Helena Prestes e Pamela Camassa: scontro all’Isola dei Famosi 2023

Nonostante manchino pochi giorni al termine dell’Isola dei Famosi 2023, in Honduras, gli scontri tra i naufraghi continuano ad essere all’ordine del giorno. Nelle scorse ore è così scoppiata una nuova discussione tra Pamela Camassa, prima finalista del reality e Helena Prestes. La fidanzata di Filippo Bisciglia ha accusato Helena di cercare continuamente lo scontro con i compagnia attraverso le provocazioni. Un atteggiamento non gradito dalla Camassa secondo cui Helena sarebbe riuscita anche a far perdere la pazienza a Cristina Scuccia con un’affermazione pesante.

Pamela Camassa sbotta all'Isola: "Helena cambiata? Mi ha offeso senza mai scusarsi"/ "Non ci vado d'accordo"

“Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone”, le parole della camassa.

Pamela Camassa attacca Helena all'Isola: "Non gliene frega niente di noi"/ "È finta, pensa solo al cibo"

Le parole di Pamela Camassa su Helena Prestes

In due mesi di convivenza sull’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes continua ad essere la naufraga più discussa, La modella ha litigato con la maggior parte dei concorrenti scontrandosi principalmente con le donne. Secondo la Camassa, inoltre, la presenza di Helena ha trasformato il reality dal momento che “non era trash prima e adesso lo è diventato con te è palese”. Pamela, inoltre, ha lanciato un’accusa anche a Gian Maria Sainato il quale “ieri prendeva in giro Helena dicendo che piangeva per finta e adesso è con lei? Direi che ha dimostrato chi è adesso”.

Pamela Camassa prima finalista all'Isola, Filippo Bisciglia al settimo cielo/ "Fiero di te, sei super!"

Infine, la Camassa ha analizzato anche il rapporto tra Helena e Marco Mazzoli: “Quando si mette e cerca di fare la vittima con Marco mi infastidisce. Lui è buono e gli dispiace non parlarle, gli dedica un sacco di tempo e le dà un sacco di consigli. Devo dire che casca nelle sue grinfie. Lei finge di accettare i consigli e poi fa l’opposto. Spero che capisca che non c’è molto da fare adesso. Io ormai ho troppe conferme di chi è lei qui sull’isola”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA