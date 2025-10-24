Dopo la rottura, emergono nuovi dettagli su Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: entrambi starebbero frequentando altre persone.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, dopo anni insieme, hanno annunciato la rottura. Una decisione presa di comune accordo come hanno spiegato entrambi nel comunicato dove raccontano che l’affetto resta. A distanza di giorni dall’annuncio ufficiale della rottura, emergono nuovi dettagli sulla situazione di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza, la showgirl avrebbe cominciato una nuova frequentazione. La persona accostata a Pamela Camassa si chiamerebbe Stefano.

Inoltre, sempre stando a quello che fa sapere Amedeo Venza, la situazione post rottura tra la Camassa e Bisciglia non sarebbe così rosea e serena. Tra i due, a quanto pare, ci sarebbero delle crepe dovute a questioni private. Tuttavia, la Camassa non sarebbe la sola ad aver cominciato una nuova frequentazione.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia voltano pagina dopo la rottura?

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, chiuso l’importante capitolo della loro relazione, stando agli esperti di gossip, avrebbero voltato entrambi pagina. Se alla Camassa è stato accostato un ragazzo che si chiamerebbe Stefano, Bisciglia, qualche giorno fa, sarebbe stato pizzicato al ristorante in compagnia di una ragazza che si chiamerebbe Paola.

Per il momento, tuttavia, sia Bisciglia che la Camassa stanno evitando di rilasciare dichiarazioni o commentare i vari gossip esplosi dopo la loro rottura. Dopo aver affidato ai social il comunicato con cui hanno annunciato la fine della relazione, entrambi stanno evitando di commentare o fare mosse social. Dopo anni insieme vissuti l’uno accanto all’altra, entrambi hanno deciso di proteggere il bello che c’è stato evitando di alimentare gossip. Nonostante le varie indiscrezioni e segnalazioni, infatti, non c’è nulla di ufficiale e le nuove, presunte frequentazioni restano solo voci.

