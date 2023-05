Pamela Camassa e Gian Maria Sainato, lite all’Isola dei Famosi 2023/ Colpa del riso…

Pamela Camassa contro Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023

La permanenza di Gian Maria Sainato sull’Isola dei Famosi 2023 sta diventando sempre più difficile. Oltre ad aver discusso animatamente con Marco Mazzoli non tollerando le sue battute, il modello si è scontrato anche con Pamela Camassa. Dopo un mese di permanenza in Honduras, per i naufraghi che sono sbarcati sull’Isola sin dalla prima puntata, la fame comincia a farsi sentire. Proprio la mancanza di cibo è il motivo delle continue discussioni tra i naufraghi e, così, dopo la lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni che si sono scontrati per una scatoletta, è arrivata anche la lite tra Gian Maria e Pamela Camassa.

Pamela Camassa piange all'Isola dei Famosi/ "Partecipo per una mia rinascita": lo sfogo

A scatenare lo scontro è stata una porzione di riso non condivisa da Gian Maria. Una domanda della Camassa ha così dato il via ad una discussione che, in poco tempo, ha coinvolto tutti gli altri naufraghi.

Gian Maria Sainato e Pamela Camassa: il riso scatena la lite

Dopo aver mangiato una omelette vinta con la prova ricompensa e che non avrebbe potuto dividere, Gian Maria Sainato ha mangiato anche la porzione di riso quotidiana garantita ad ogni naufrago. Pamela Camassa ha così rivolto al modello una domanda che, però, ha immediatamente scatenato una discussione. «Ieri hai mangiato il riso tu? Ah si? Avresti potuto condividerlo», tuona Pamela.

Pamela Camassa, chi è la concorrente Isola dei Famosi 2023 e compagna di Filippo Bisciglia/ La carriera

«Non è una regola del gioco condividere!», replica il modello mentre Pamela Camassa si difende spiegando che la sua era una semplice domanda. Gli altri naufraghi danno ragione a Pamela e Gian Maria sbotta chiedendo, così, di mettere la condivisione come regola generale per tutti, ma il gruppo non sembra essere d’accordo.

Pamela recrimina Gian Maria per non aver ceduto la sua porzione di riso anche dopo aver mangiato l'omelette! 🍳🍚 #Isola pic.twitter.com/FwXfrDaumR — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 14, 2023

LEGGI ANCHE:

Pamela Camassa, concorrente Isola dei Famosi 2023/ Silvia Toffanin: "Non fate come lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA