Pamela Camassa e la dolce dedica a Filippo Bisciglia/ “Un viaggio pazzesca, bravo amore…”

Pamela Camassa e la dedica per Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono fidanzati da tantissimi anni e, ad oggi, formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Pamela e Filippo, dopo aver affrontato un periodo di lontananza per la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi 2023, i due si sono ritrovati in Sardegna. Rientrata in Italia, infatti, la Camassa ha raggiunto il fidanzato in Sardewgna dove era impegnato per le riprese di Temptation Island 2023. Al termine dell’ultima puntata del programma dell’amore che ha conquistato milioni di telespettatori, Pamela ha espresso tutto il proprio orgoglio nei confronti del fidanzato.

Su Instagram, infatti, Pamela ha pubblicato una foto scattata proprio in Sardegna dedicandogli delle dolci parole d’amore e dimostrandogli sostegno e supporto anche nel suo lavoro.

Le parole di Pamela Camassa per Filippo Bisciglia

“Chi parte per un viaggio, non torna mai come prima e anche quest’anno è stato un viaggio pazzesco. Bravo amore”: con queste parole Pamela Camassa ha sorpreso il fidanzato Filippo Bisciglia. Pamela, inoltre, si è anche complimentata con tutta la squadra di Temptation Island per il successo ottenuto.

Tanti i commenti sotto il post della Camassa. Da Ida Platano a Manila Nazzaro fino a Jessica Morlacchi, amici e fan hanno lasciato tanti cuori rossi sotto il post della Camasa che ha scelto di complimentarsi pubblicamente con la sua dolce metà.

