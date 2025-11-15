Pamela Camassa fidanzata con Stefano Russo? Lei conferma la relazione, lui la bacia al The Fox e Bisciglia evita ogni dichiarazione.

Per la prima volta Pamela Camassa ha parlato della sua vita sentimentale in seguito alla fine del rapporto con Filippo Bisciglia. Eppure, non ha nominato l’ex compagno, anche per rispetto nei suoi confronti: pare che i due abbiano deciso di mantenere la loro privacy altissima senza parlare delle vicende passate. Ad ogni modo, a riportare quello che sta succedendo nella vita di Pamela è Gabriele Parpiglia, che ha confermato un’indiscrezione delle ultime ore, il fatto che la Camassa abbia un nuovo compagno al suo fianco.

Ecco cos’ha detto: “Dopo la fine della storia d’amore con Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, il cuore di Pamela è tornato a battere. Ma per chi? Per Stefano Russo, romano e che lavora al circolo “The Fox“. Sempre Parpiglia nella sua newsletter svela che Pamela Camassa è felice e che si sta frequentando con l’imprenditore.

Pamela Camassa e Stefano Russo, come si sono conosciuti?

Il settimanale Chi rivela che Pamela Camassa e Stefano Russo si sono conosciuti in un campo da paddle, e che sebbene all’inizio pareva solo una semplice amicizia ‘sportiva’, le cose si sono fatte poi sempre più importanti. “Gli amici della showgirl raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme“, ha svelato il magazine. Ma come ha reagito Filippo Bisciglia alla notizia?

Il conduttore di Temptation Island è rimasto nel silenzio. Tempo fa, aveva dato la sua parola sul massimo riserbo: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa“. E oggi, continua su questa strada, rispettando la loro ex storia d’amore.