Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia/ Lui: “I problemi ci sono ma…”

Pamela Camassa, ecco chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia: più di dieci anni assieme al conduttore

Pamela Camassa è la fidanzata del celebre presentatore tv di Tempation Island, Filippo Bisciglia. I due fanno coppia fissa e convivono da un bel pezzo e da quel che emerge sui social l’affiatamento e l’alchimia sono a livelli massimi. La loro storia d’amore dura ormai da più di dieci anni, si sono conosciuti sulle nevi di Cortina e all’epoca Filippo aveva alle spalle la partecipazione al Grande Fratello e una storia d’amore con Simona Salvemini. Pamela e Filippo al momento non hanno figli, ma non escludono di averli in un futuro.

“Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati“, ha raccontato il brillante conduttore a proposito di matrimonio, in una intervista rilasciata a Vero TV. “Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”, le sue parole.

Pamela Camassa e la fake news sulla maternità: “Ricevevo degli auguri…”

In una intervista di qualche tempo a Superguidatv, la fidanzata di Filippo Bisciglia aveva invece commentato le fake news che circolavano in merito ad una presunta gravidanza. “Non mi sono arrabbiata ma piuttosto infastidita. Sai, è capitato che alcuni amici mi contattassero per farmi gli auguri ma io rispondevo che non era vero”, aveva spiegato la Camassa. Il rapporto con Filippo, ad ogni modo, prosegue nel migliore dei modi e per il futuro nulla è escluso a priori.

In passato non sono invece mancate delle confessioni piccanti da parte del conduttore, che sottolineava l’importanza della creatività della coppia sotto le lenzuola. “Il posto più strano dove abbiamo fatto l’amore? Un dondolo in balcone durante una vacanza alle Maldive”, l’ammissione piccante di Pamela e Filippo.

