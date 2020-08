Pamela Camassa, fidanzata Filippo Bisciglia/ “Lei è la mia famiglia, il mio tutto”

Pamela Camassa è la fidanzata di Filippo Bisciglia, il noto conduttore di Temptation Island. Un amore importante quello nato tra la bellissima Miss Mondo Italia e l’ex concorrente del Grande Fratello che si sono conosciuti circa 10 anni fa in montagna, per la precisazione a Cortina d’Ampezzo. Il primo incontro ha letteralmente lasciato il segno visto che Bisciglia in un’intervista rilasciata a Gente ha dichiarato come la bellezza di Pamela l’abbia talmente colpito al punto di pensare che fosse finta! Sta di fatto che da quel momento i due non si sono più separati e ad oggi sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Proprio recentemente il conduttore di Temptation Island ha postato una dolcissima dedica social alla sua amata scrivendo: “lei che mi sopporta e supporta da anni… #santasubito” – aggiungendo poco dopo – “per me è tutto: fidanzata, migliore amica, confidente”. La coppia, come del resto capita a tutte, ha vissuto anche alcuni momenti di crisi e difficoltà, ma insieme li hanno superati. A raccontarlo sono stati proprio i diretti interessati dal salotto di Verissimo di Silvia Toffanin dove hanno dichiarato: “quando c’è l’amore si può superare qualsiasi ostacolo”.

Pamela Camassa presto madre? Filippo Bisciglia rivela…

L’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è sempre più forte al punto che la coppia non esclude la possibilità di mettere su famiglia e perchè non anche di sposarsi. Proprio nelle ultime settimane il mondo del gossip aveva ipotizzato una possibile gravidanza per la bellissima modella e personaggio televisivo, ma a smentirla ci ha pensato proprio il conduttore romano con un breve video pubblicato su Instagram in cui ha mostrato il “pancino” della bella compagna con tanto di gesto “qui non c’è niente”. Al momento neppure il matrimonio è in programma visto che Filippo Bisciglia ha dichiarato a Gente: “siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia”. Che dire quando c’è l’amore non è detto che si debba per forza omologarsi alla massa e convolare a nozze, anche se sicuramente in futuro la coppia deciderà di fare questa passo in vista dell’arrivo di un futuro figlio!



