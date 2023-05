PAMELA CAMASSA, FIDANZATA FILIPPO BISCIGLIA/ “Vorrei diventare papà, ma sono grande”

Filippo Bisciglia, ospite a Verissimo in vista dell’inizio della nuova stagione di Temptation Island, ha parlato della sua fidanzata Pamela Camassa, attualmente all’Isola dei Famosi. “Mi manca, è il mio 51%. È una ragazza bellissima, ma semplicissima. La prima volta che l’ho vista aveva 23 anni, mi è sembrata finta. È troppo dolce. In quindici anni succede di tutto, ma oggi sono qui a raccontarlo quindi abbiamo superato qualsiasi momento di crisi”.

Il conduttore ha ammesso che vorrebbe avere un figlio dalla sua amata, ma che ha qualche dubbio per la sua età. “Ho sempre desiderato di diventare papà, ma adesso mi chiedo se non sono troppo grande. Ho 45 anni. Mi faccio i conti, quando sarà adolescente io ne avrò 60. Avrei voluto farlo prima, sarebbe stato meglio. Vedremo cosa accadrà. Intanto sono zio di Luca, che ha 17 anni. Si confida molto con me, qualche giorno fa mi ha chiesto dei consigli d’amore e poi mi ha scritto che era andata bene”, ha raccontato. (agg. di Chiara Ferrara)

PAMELA CAMASSA, CHI E’ LA FIDANZATA DI FILIPPO BISCIGLIA?

Chi è Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia? Nel ricco cast di ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, per il secondo dei due appuntamenti del weekend con il talk show condotto da Silvia Toffanin, nel salotto televisivo di Canale 5 sarà di scena il 45enne conduttore capitolino (qui protagonista già diverse volte in passato) che si racconterà alla padrona di casa in una lunga intervista a cuore aperto: e tra i suoi prossimi impegni a livello lavorativo e l’apertura dello scrigno dei ricordi, ci sarà sicuramente anche tempo per parlare della sua oramai storica compagna, impegnata attualmente a “L’Isola dei Famosi” per un’esperienza che pare avere la piena condivisione del suo partner.

Quella tra la 39enne Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è una delle storie d’amore più longeve dello showbiz nostrano: i due infatti sono legati sentimentalmente oramai dal lontano 2006, dopo la celebre partecipazione del secondo al “Grande Fratello”. Da allora, pur senza mai convolare a nozze e anche se per adesso hanno scelto di non avere figli, Pamela e Filippo fanno coppia fissa: “Che cosa ne pensa Filippo della mia partecipazione all’Isola? Beh, lui è contento: sa che è un’esperienza che volevo fare da tanto tempo e mi appoggia in pieno” aveva rivelato la Camassa proprio negli studi televisivi del programma della Toffanin alla vigilia della sua partecipazione a uno dei reality show di punta delle reti Mediaset. “Noi due stiamo assieme da 15 anni, siamo cresciuti insieme” aveva continuato la ex modella originaria di Prato, accennando a dei fisiologici alti e bassi nel loro rapporto di coppia ma parlando pure di Bisciglia come del suo “compagno di vita, è tutto per me”.

PAMELA CAMASSA, “MATRIMONIO? NO, CON LUI E’ COME SE FOSSIMO GIA’ SPOSATI”

Parlando proprio della sua partecipazione al reality, Pamela Camassa aveva spiegato alla Toffanin che partiva per l’Isola grazie alla carica datale dalle persone che le sono più vicine, con ovvio riferimento anche al suo Filippo: e nel corso di quella ospitata erano venuti fuori altri temi dato che il suo rapporto con Bisciglia spesso è oggetto di articoli e indiscrezioni. Come ad esempio quello circa il suo desiderio di maternità: “Filippo me lo chiede già da qualche anno dato che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà” aveva detto la sua compagna, precisando tuttavia che in tutti questi anni però era stata lei a non volerne. Potrebbe essere arrivato il momento giusto, magari quando la sua esperienza all’“Isola” terminerà? Intanto quando si parla di loro due un altro motivo ricorrente è quello delle nozze: “Matrimonio? Non ci penso” ha tagliato corto Pamela invece sulla questione, precisando che era qualcosa che sognava da bambina, ma ora lei e il suo partner stanno bene così dato che “è come se fossimo già sposati”.

In attesa di scoprire cosa dirà in merito Filippo Bisciglia nella puntata di “Verissimo”, possiamo tornare per un attimo al reality show in onda su Canale 5 dove Pamela Camassa è stata protagonista di recente a “L’Isola dei Famosi” di un toccante momento in collegamento con sua sorella e di uno scambio puntuto con la coppia formata da Paolo Noise e Marco Mazzoli: dopo essere stati vicini a dire addio al programma, ora i due sembrano voler proseguire la loro avventura e parlando della loro ‘strategia’ nelle nomination. A tal proposito i due naufraghi hanno tirato in ballo proprio Pamela spiegando che la loro nomination era dovuta al voler “mandare via i più forti”. Parole, riferitele da Mazzoli, alle quali la fidanzata di Bisciglia ha replicato senza polemiche: “Lo apprezzo perché io avrei fatto la stessa cosa…” è stata la sua candida ammissione in confessionale, aggiungendo anche che “da una parte mi fa anche piacere perché hanno iniziato a giocare, e io sono un po’ come loro, sono competitiva, voglio arrivare fino alla fine anche per vincere” e lasciandosi poi andare a una chiusura sibillina. “Anch’io farò qualche strategia…”.











