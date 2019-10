Pamela Camassa/ Finalista? Tutti la vogliono ma… (Amici Celebrities)

PAMELA CAMASSA DUETTA CON IRAMA E VOLA IN FINALE AD AMICI CELEBRITIES?

Tutto è pronto per il gran finale di Amici Celebrities e sembra proprio che Pamela Camassa ci sarà. L’ultima puntata del programma andrà in onda in diretta mercoledì prossimo e la bella fidanzata di Filippo Bisciglia riuscirà a ritagliarsi un posto nella finalissima cantando e ballando questa sera sul palco del programma di Maria De Filippi, quarto giudice questa sera in via straordinaria. La bella Pamela avrà modo di duettare con Irama, tra gli ospiti della puntata, e di scontrarsi con i suoi ex compagni di squadra in un tutti contro tutti che nel terzo dei cinque gironi a disposizione, le permetterà di andare in finale. Secondo quanto riporta il VicolodelleNews sia la bella Pamela che Filippo sbarcheranno in finale a discapito di Laura Torrisi che verrà eliminata già al secondo girone. Cos’altro succederà e cosa vedremo fare a Pamela Camassa questa sera?

PAMELA CAMASSA FINALISTA DI AMICI CELEBRITIES?

Indosserà la tuta rosa Pamela Camassa per questa semifinale di Amici Celebrities in scena questa sera su Canale 5. I posti scarseggiano e il ripescaggio di Ciro Ferrara non ha fatto altro che peggiorare le cose tanto che adesso si pensa che sia proprio il campione la vittima sacrificabile per permettere a Pamela Camassa di andare in finale, ma sarà davvero così? Le sorprese potrebbero non finire per i protagonisti di questa prima edizione di Amici che saliranno sul palco per uno scontro tutti contro tutti con Pamela pronta ad affrontare canto e ballo sperando di battere gli altri e accedere alla finale, il posto in cui la vorrebbero Ciro, Massimiliano, Filippo e lo stesso Emanuele Filiberto di Savoia. Lei stessa ha deciso di affrontare il suo percorso ammettendo di essere più sicura di quando è arrivata e in un video ha ammesso: “Prima, quando camminavo per strada, spesso guardavo a terra, ora camminerò a testa alta”. Cosa succederà se arriverà la finale e, forse, la vittoria?

PAMELA CAMASSA, UN PERCORSO SILENZIOSO MA…

Quello che possiamo dire di Pamela Camassa ad Amici Celebrities è sicuramente il fatto che la bella fidanzata di Filippo Bisciglia non è rimasta all’ombra del più famoso fidanzato. La bella morettina si è fatta conoscere per le sue doti di ballo e canto. In entrambi i casi i risultati che ha portato a casa sono buoni in queste settimane ma per il resto il suo percorso è stato un po’ silenzioso. Niente polemiche, mai una sbavatura, tutto perfetto e questo non sempre è sinonimo di tanto studio ma anche di mancata esposizione e personalità. Proprio Platinette l’ha accusata di essere un po’ succube del suo compagno e di non riuscire ad alzare la testa in alcuni momenti. Lei anche a queste accuse non ha risposto ma ha preferito ballare e cantare portando a casa addirittura l’immunità un paio di settimane fa.



