Pamela Camassa/ La fidanzata di Filippo Bisciglia pronta a cantare ma… (Amici Celebrities)

Pamela Camassa è pronta a ballare e cantare in questa nuova puntata di Amici Celebrities che vedrà al timone la bella Michelle Hunziker al posto di Maria De Filippi, questo cambierà le cose? In un video delle prove sembra che la bella morettina abbia gradito l’arrivo della Hunziker alla conduzione dicendosi felice di averla conosciuta e di trovarla davvero solare e sempre disponibile, questo basterà a rendere meno pesante la sua serata? Secondo le prime anticipazioni della puntata sembra proprio che Pamela Camassa si salverà e lo farà cantando e ballando. Nel primo caso la vedremo impegnata in un duetto con Giordana Angi sulle note di Amami e poi da sola su quelle di Vivimi. Infine, Pamela Camassa avrà modo di ballare sulle note dell’ultimo successo di Fred de Palma tra gli ospiti in studio in questa puntata del programma. Riuscirà a meritare la semifinale a discapito di altri colleghi?

PAMELA CAMASSA ELIMINATA DELLA NUOVA PUNTATA DI AMICI CELEBRITIES?

Sembra proprio che una delle pedine sacrificabili della puntata di oggi di Amici Celebrities possa essere proprio la bella Pamela Camassa. La fidanzata di Filippo Bisciglia ha cantato e ballato in queste settimane ma molti la vedono più come un appoggio per il fidanzato, lanciatissimo verso la finalissima, che una concorrente degna di arrivare sul podio. Ma se così non fosse? Già nell’ultima puntata del programma andata in onda sabato scorso, la bella Pamela Camassa è riuscita a portare a casa l’immunità arrivando dove tutti gli altri non sono riusciti. La concorrente dei bianchi ha fallito la sua missione nel canto ma ha portato a casa l’immunità provandoci anche nel ballo e a giudicarla ci ha pensato addirittura Alessandra Celentano, la tremenda professoressa del programma, almeno nella sua versione “normale”, che l’ha promossa dandole la fascia verde. Nonostante la promozione nel ballo, quella di sabato scorso è stata una serata complicata per Pamela Camassa che non è riuscita a conquistare Platinette.

PLATINETTE CONTRO PAMELA CAMASSA? LE INSINUAZIONI SUL RAPPORTO CON FILIPPO…

Il giudice di Amici Celebrities non ha perso occasione per bacchettare la dolce Pamela Camassa e, proprio nell’ultima puntata del programma, dopo la sua esibizione sulle note di Mia Martini, l’ha subito bacchettata: “Mi rendo conto che forse parlo da un punto di vista troppo personale e coinvolto. Quando si affronta Mimì è difficile per chiunque, ma anche dimostrare passione e doversi staccare dall’originale…Pamela è un po’ come un diesel, ci mette un po’ a partire”. Questo la fermerà? Come se questo non bastasse, in questi giorni Platinette ha avuto modo di dire la sua sul programma e sui concorrenti in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e proprio riguardo a Pamela Camassa ha lasciato intendere che le cose tra lei e Filippo Bisciglia forse non sono come tutti pensano: ”Mi sembra che lei abbia un po’ di soggezione nei suoi confronti, no?”. Solo una frecciatina che creerà scompiglio in puntata oppure no?



