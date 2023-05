Pamela Camassa leader all’Isola, Filippo Bisciglia attacca i naufraghi/ “Neanche un complimento…”

Pamela Camassa vince la prova ma non riceve complimenti all’Isola, Filippo Bisciglia sbotta

Pamela Camassa è la nuova leader dell’Isola dei Famosi 2023. Durante la puntata del 29 maggio, la naufraga ha dovuto affrontare ben due prove per conquistare l’ambita collana da leader: la prima contro tutti, nella nota sfida del secchio di fango sulla testa; la seconda contro Andrea Lo Cicero. In entrambe si è dimostrata la migliore, conquistando la vittoria.

Pamela Camassa, commovente di Filippo Bisciglia/ "Lo sogno quasi tutte le notti"

Il suo fidanzato Filippo Bisciglia ha però notato che alla fine della prima prova, quella contro tutti, nessuno quando lei ha trionfato le ha fatto un complimento o l’ha applaudita per il successo. Motivo per il quale il conduttore ha deciso di intervenire sui social e pubblicare un post per la sua fidanzata, contenente anche una frecciatina ai naufraghi dell’Isola. “Brava Ninni… – ha esordito Bisciglia nel suo post – Nessuno ti ha fatto i complimenti… Te li faccio io dal divano e tutte le persone da casa…” E ha così concluso con l’hashtag ‘neanchevichiocciolo’, sottolineando la mancata voglia di taggare i destinatari della sua stoccata.

Isola dei Famosi, Manola sorella di Pamela Camassa fa un appello/ "Bella persona, merita di andare avanti"

LEGGI ANCHE:

Chi verrà eliminato tra Helena, Fabio e Pamela da L'Isola dei Famosi?/ I sondaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA