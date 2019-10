Pamela Camassa/ Potrebbe spuntarla tra Filippo e Massimiliano? (Amici Celebrities)

E se fosse Pamela Camassa a spuntarla in questa finalissima di Amici Celebrities? Il programma tornerà in onda questa sera con l’ultima puntata dell’edizione e l’annuncio del vincitore e la bella Pamela potrebbe essere colei che arriva fino alla fine per poi superare tutti e, soprattutto, i due possibili vincitori, almeno secondo sedicenti esperti e scommettitori ovvero il fidanzato Filippo Bisciglia o l’ex compagno di squadra Massimiliano Varrese. In realtà, pensando al momento iniziale del programma solo chi era bravo in tutte le materie della scuola poteva pensare di vincere e sia Pamela che Massimiliano hanno dimostrato di poter cantare e ballare e alla fine potrebbero giocarsi il tutto per tutto nella sfida finale ad un passo dalla proclamazione facendo fuori il favorito, Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha dalla sua parte il pubblico votante e anche un’ugola d’oro che ha già messo in mostra in Tale e Quale Show, tutto scritto quindi?

DALLA DEDICA ALLA NONNA ALL’IMMUNITA’

Il percorso di Pamela Camassa ad Amici Celebrities non è mai stato sopra le righe. La bella concorrente dei bianchi non ha avuto discussioni con giudici (o con la conduttrice) e compagni e non ha nemmeno avuto mai da ridire su voti ed assegnazioni pensando solo a lavorare duro. I momenti divertenti non sono mancati così come quelli passionali nel ballo e quelli intensi durante il canto (una canzone su tutte proprio quella che ha dedicato alla sua nonna che non sta passando un facile momento) e, alla fine, è riuscita, a differenza degli altri, di ottenere l’immunità in una delle puntate in questa seconda parte di edizione, questi sono tutti segnali di una sua possibile vittoria? Quello lo scopriremo solo questa sera fatto sta che è stata proprio la seconda ad ottenere la maglia d’oro la scorsa settimana e dopo la “vittoria” ha subito baciato il suo fidanzato Filippo, il primo ad arrivare in finale.

PAMELA CAMASSA FELICE ANCHE DA PERDENTE

In uno dei video di lancio della trasmissione e della finalissima di questa sera, Pamela Camassa, unica donna ad essere arrivata fin qui ad Amici Celebrities, confida alle telecamere di essere emozionata e di essere pronta ad affrontare la diretta con la consapevolezza di essere ugualmente felice: “Sono pronta per la finale, speriamo vada bene, comunque sono felice di essere arrivata fino in finale e aver fatto tutto il percorso“. Al momento non ci sono anticipazioni su quello che succederà questa sera e se ci saranno o meno dei duetti ma se la versione vip seguirà quella nip i concorrenti saranno chiamati a scontrarsi l’uno contro l’altro su brani e coreografie che hanno già studiato in questi mesi e senza ospiti, almeno non per duetti o altro. La formula sarà confermata? Ecco di seguito il video del dietro le quinte girato durante le prove di ieri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA