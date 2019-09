Pamela Camassa/ “Settimana complicata ma… siamo ancora qua!” (Amici Celebreties)

PAMELA CAMASSA TORNA SUL PALCO DI AMICI CELEBRITIES

Pamela Camassa è un’altra rivelazione di Amici Celebrities e, sicuramente, una delle possibili finaliste proprio insieme al compagno Filippo Bisciglia. I due fanno squadra, almeno al momento, e hanno avuto modo di cantare insieme nella prima puntata del talent show che è andato in onda la scorsa settimana su Canale5. Questa sera Maria De Filippi e i suoi torneranno in onda con una nuova sfida a squadre, da una parte i blu e dall’altra proprio i bianchi di Pamela Camessa. Anche lei, come Filippo, sta prendendo parte al programma come cantante e in questa settimana è riuscita a mettersi in gioco con brani sempre più difficili. Lei stessa, nel video delle prove generali della puntata in onda oggi ha rivelato: “E’ stato difficile ma siamo ancora qua, e già…”. Quali saranno i pezzi che le sono stati assegnati e come andrà a finire per lei questa puntata dopo quello che è successo a Filippo Bisciglia quella scorsa?

PAMELA CAMASSA: LA PRIMA COMPARATA CON LAURA TORRISI

Nella prima puntata di Amici Celebrities Pamela Camassa ha avuto modo di scendere in campo non solo come cantante solista o come parte del gruppo dei bianchi al fianco di Giordana Angi, loro coach di canto, ma anche in una comparata ricca di emozioni. La bella morettina ha avuto modo di salire sul palco girevole al cospetto di Laura Torrisi, cantante della squadra blu, sulle note di “Nonno Hollywood”. La comparata era soprattutto sulla loro interpretazione del pezzo ed è inutile dire che le emozioni e le lacrime non sono mancate perché entrambe avevano qualcuno a cui far arrivare forte e chiaro il loro messaggio. Come ciliegina della torta sono arrivati i video di preparazione al pezzo e le lacrime che le due hanno versato in sala prove. In particolare, proprio Pamela Camassa ha rivelato del suo legame con la nonna che, dopo essere stata colonna portante per la sua vita, adesso si trova in una casa di cura dopo essere stata molto malata. A lei era dedicata la sua versione così sentita della canzone. Clicca qui per vedere il video del momento.

PAMELA CAMASSA BALLERINA AD AMICI CELEBRITIES

La sorpresa della prima puntata che ha riguardato proprio Pamela Camassa e le sue esibizioni ad Amici Celebrities, è arrivata dal ballo. Proprio in dirittura di arrivo della puntata, la bella morettina è salita sul palco al fianco del suo coach di ballo, Sebastian (altro pupillo di Maria De Filippi), ed è stato allora che si è lanciata in una versione sensuale di “Un Año De Amor”. Gli applausi per lei non sono mancati perché in effetti è stata davvero brava e il primo a dire la sua è stato proprio Giuliano Peparini che ha ribadito: “Pamela è partita piano piano veramente con timidezza ma quando la vedo qui è davvero bella”. Lo stesso pensano anche Pio e Amedeo che ammettono di volerla seguire anche senza audio “perché è bella da vedere”. Cosa porterà sul palco di questa seconda puntata? Clicca qui per vedere la sua esibizione di ballo.



