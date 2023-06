Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l’Isola dei Famosi/ Sorpresa a Filippo Bisciglia: “Auguri amore”

Pamela Camassa vola in Sardegna dopo l’Isola dei Famosi per fare una sorpresa al compagno Filippo Bisciglia

A pochi giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi 2023, tutti i finalisti sono tornati in Italia dai propri affetti. Pamela Camassa non ha tuttavia avuto tempo per rientrare a casa, perché ad attenderla c’era un altro aereo: quello che l’avrebbe portata in Sardegna. “Da un’isola all’altra” ha infatti annunciato l’ex naufraga, che ha voluto immediatamente raggiungere il compagno Filippo Bisciglia, in questi giorni impegnato nelle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, in partenza lunedì 26 giugno.

VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2023, CHI È? MARCO MAZZOLI/ Paolo Noise al settimo cielo: "Ha vinto lo Zoo!"

Pamela è arrivata a destinazione alcune ore fa, in tempo per festeggiare il compleanno del suo compagno. Filippo Bisciglia, oggi 24 giugno, compie infatti gli anni, e Pamela non poteva mancare in un giorno così speciale. La romantica sorpresa è perfettamente riuscita e, poche ore dopo il suo arrivo in Sardegna, ecco arrivare il primo selfie della coppia più innamorata che mai.

Filippo Bisciglia contro Zoo di 105 dopo eliminazione di Pamela all'Isola/ "Stanno decidendo tutto loro!"

Pamela Camassa, sorpresa di compleanno per Filippo Bisciglia

D’altronde Pamela Camassa aveva già espresso durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi di sentire la mancanza di Filippo Bisciglia, soprattutto in vista dell’inizio delle registrazioni di Temptation Island. “Il mio compagno in questo periodo va a registrare un programma molto conosciuto. Io sono sempre stata abituata a supportarlo e a stargli vicino. Invece adesso sono qui e siamo lontanissimi. – ha raccontato in un confessionale; aggiungendo – Manca poco al mio ritorno, ma oggi ci sto pensando e sono un po’ giù. Per me è importante essere partecipe a quel suo momento e condividere con lui tutti quei momenti di lavoro e non soltanto. Quest’anno non essere lì insieme a lui… ragazzi scusate l’emozione. Mi ha fatto strano realizzare che lui è lì e io sono qua.” Invece Pamela è riuscita a raggiungerlo appena in tempo per i festeggiamenti.

Pamela Camassa "non partecipai al matrimonio di mia sorella, mi sento in colpa"/ Poi la sorpresa all'Isola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA