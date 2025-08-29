Pamela Compagnucci, scelta di Federico Mastrostefano, commenta così il ritorno dell'ex tronista a Uomini e Donne.

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne sta scatenando diverse reazioni. Dopo quella dell’ex compagna, arriva anche quella di Pamela Compagnucci, ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante il trono di Federico. Pamela, però, non è stata solo una pretendente di Federico ma anche la sua scelta. La loro relazione, però, non durò tantissimo e i due si lasciarono dopo qualche tempo. A distanza di 16 anni dal trono, Federico Mastrostefano, nuovamente single, ha deciso di rimettersi in gioco tornando a Uomini e donne anche se, stavolta, come cavaliere del trono over.

Una scelta che Pamela Compagnucci ha commentato ai microfoni di Biccy svelando anche alcuni dettagli del suo rapporto con Federico e ricordando l’esperienza vissuta nel dating show di canale 5 dove sono nate tantissime coppie.

Pamela Compagnucci rompe il silenzio sul ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

“Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte. Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. Non mi riguarda“. Con queste parole, Pamela Compagnucci ha commentato ai microfoni di Biccy la scelta di Federico Mastrostefano di mettersi in gioco come cavaliere del trono over. Pamela ha poi svelato che, dopo la rottura, lei e Federico, hanno scelto di non farsi la guerra ma sicuramente tra i due non c’è un rapporto d’amicizia.

Infine, sulla possibilità che un giorno possa tornare anche lei a Uomini e Donne ha concluso così: “Un ritorno nel passato? Perché no! Mi piacerebbe ma non escludo nulla. Se ci fosse l’opportunità di tornare in un contesto televisivo, con un ruolo più analitico e diretto… perché no? Tutto può succedere. Mi piacerebbe portare una voce femminile lucida e fuori dalle dinamiche scontate. Ovviamente vicino alla mia adorata Tina. Vorrei dire anche che credo molto nel programma e ci ho sempre creduto. Io all’interno di quel programma mi sono innamorata, ma non credo nella buona fede di Federico“.

