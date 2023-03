Pamela Fersini e Alessandro Sposito si sposano?/ Dopo Uomini e Donne, spunta…

Pamela Fersini e Alessandro Sposito dopo Uomini e Donne

Pamela Fersini e Alessandro Sposito si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne dove, tra alti e bassi, hanno capito di voler stare insieme. La frequentazione all’interno del programma di Maria De Filippi ha portato la dama e il cavaliere del trono over a lasciare la trasmissione per poter vivere serenamente la storia. Un addio arrivato all’improvviso e dopo una segnalazione secondo cui Alessandro avrebbe già avuto una moglie. Una segnalazione che il cavaliere ha smentito subito decidendo di lasciare il programma con Pamela a cui ha anche regalato un anello.

A distanza di qualche settimana dalla decisione di viversi nella vita di tutti i giorni, Pamela e Alessandro hanno raccontato i dettagli della loro vita in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine e, dalle loro parole, non è da escludere un passo importante come il matrimonio.

Alessandro e Pamela pronti per il matrimonio?

La storia d’amore tra Pamela Fersini e Alessandro Sposito procede a gonfie vele come hanno confermato entrambi sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne e i fan del dating show di canale 5, di fronte all’anello che l’ex cavaliere ha regalato alla dama, pensano che potrebbe esserci un imminente matrimonio. La coppia, tuttavia, ha chiarito che l’anello non rappresenta una proposta di matrimonio anche se non escludono di farlo in futuro.

“Penso a lui dal primo momento come il padre dei miei figli. Adoro come si comporta con i bambini e anche il modo in cui parla con loro, di loro. Credo che sarà un ottimo compagno e un ottimo padre“, ha spiegato la dama ammettendo di volere un futuro accanto ad Alessandro.

