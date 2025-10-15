Si chiamava Pamela Gemini la 29enne ammazzata a Milano dal suo compagno, il 52enne Gianluca Soncini: ecco chi era e cosa faceva

Si chiamava Pamela Gemini la ventinovenne uccisa nella serata di ieri in quel di Milano. Ad ammazzarla è stato il cinquantaduenne Gianluca Soncin, che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato il suicidio.

Le accuse nei suoi confronti, come riferito da TgCom24.it, sono quelle di omicidio aggravato, avendo accoltellato la sua vittima per poi, appunto, cercare di farla finita, invano. L’episodio è avvenuto nel quartiere Gorla di Milano e ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno iniziato a sentire urla tremende provenienti proprio dall’appartamento di Pamela Gemini. Una volta giunte sul luogo segnalato le forze dell’ordine e gli uomini del soccorso, hanno trovato una scena terribile: la povera ventinovenne era senza vita in una pozza di sangue, mentre il cinquantaduenne era gravissimo dopo essersi inferto una serie di coltellate.

Secondo quanto emerso dopo una prima indagine sull’episodio, i due avevano una relazione, ma sembra che la ventinovenne stesse meditando di lasciarlo, ed è probabile che – come nella maggior parte dei femminicidi – lui, alla fine, non avesse accettato la decisione di lei e l’avesse quindi uccisa.

OMICIDIO PAMELA GEMINI: UCCISA DAL COMPAGNO CHE POI HA TENTATO IL SUICIDIO

Sopraffatto dal rimorso di coscienza, avrebbe poi cercato di uccidersi, riuscendo solo a ferirsi in maniera grave. La donna avrebbe iniziato a chiedere aiuto capendo ciò che stava facendo il compagno, ma alla fine non ce l’ha fatta a sopravvivere, visto che, quando il 118 l’ha presa in cura, non vi era ormai più nulla da fare e la ventinovenne è stata dichiarata morta sul posto.

Il Corriere della Sera riporta anche un dettaglio agghiacciante: il fatto che, quando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono arrivati a casa di Pamela Gemini, la stessa fosse ancora in vita. Ha detto al suo compagno che fosse Glovo, ma lui non le ha creduto e ha quindi iniziato ad accoltellarla, fino a che non l’ha ammazzata barbaramente. Gli agenti hanno quindi sfondato la porta, ma ormai era troppo tardi.



OMICIDIO PAMELA GEMINI: LA 29ENNE AVEVA PARTECIPATO AD UN REALITY

Ad assistere all’aggressione, i vicini di casa, visto che l’accoltellamento sarebbe avvenuto sul terrazzino dell’abitazione, al terzo piano di una palazzina di via Iglesias. L’episodio è avvenuto verso le 22:00: una serata decisamente drammatica, quella vissuta ieri non soltanto dalla povera Pamela, ma anche dai soccorritori e dai vicini di casa, che hanno appunto assistito a ciò che è avvenuto. La vittima era originaria della bergamasca, precisamente di Strozza, e stava guadagnando popolarità come influencer ma anche come imprenditrice.

Ex modella, aveva creato insieme a un’amica una linea di costumi da bagno e, inoltre, gestiva un’agenzia immobiliare vendendo case e appartamenti di lusso. Viene ricordata anche per aver fatto una piccola comparsa in televisione, ovvero una puntata – quando aveva 19 anni – della trasmissione L’isola di Adamo ed Eva, reality show “nudista” andato in onda su Deejay Tv.