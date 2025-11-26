Si parla dell'omicidio di Pamela Genini a Dentro la notizia e in studio vi era la signora Una Smirnova, la madre della povera ragazza uccisa

Una Smirnova, la mamma di Pamela Gemini, è stata ospite ieri negli studi di Dentro la notizia, per parlare della terribile morte della figlia, l’omicidio avvenuto il 14 ottobre scorso in quel di Milano. Ieri era la giornata contro la violenza sulle donne e per l’occasione Gianluigi Nuzzi ha voluto appunto ospitare la madre di una vittima di femminicidio.

“Vivo con grande dolore – ha esordito la signora – la mia vita è cambiata tantissimo, tutto ciò che avevo prima è praticamente distrutto, non abbiamo più l’armonia che avevamo prima, non abbiamo più la luce di mia figlia che purtroppo non c’è più e questa giornata per me rappresenta, da una parte, un grande dolore, e dall’altra parte la voglia di fare qualcosa, di fare in modo che non succeda più la stessa cosa ad altre donne perché queste cose non dovrebbero più succedere”.

LA MAMMA DI PAMELA GENINI SUL GIORNO DELL’OMICIDIO

Quindi Nuzzi ha chiesto alla mamma di Pamela Genini cosa ricordasse di quel terribile 14 ottobre: “Del 14 ottobre mi ricordo che ci siamo svegliati di notte perché a casa mia erano venuti i carabinieri che mi hanno suonato al citofono, eravamo increduli perché ero a letto e stavo dormendo. Quando sono arrivati ci hanno detto che era successo qualcosa a Pamela, ho pensato a un incidente stradale o che magari si fosse sentita male, ma invece mi hanno detto che era stata assassinata. Questa cosa è indescrivibile da trasmettere a voi perché è stata la fine della mia esistenza praticamente”.

La signora Una ha quindi svelato che all’inizio cercava ancora la figlia: “Non ci credevo, non ci riuscivo a credere, per qualche giorno la cercavo, le scrivevo messaggi, non riuscivo ad accettarlo, nonostante il secondo giorno mi hanno chiamato dall’obitorio e mi hanno fatto vedere mia figlia”. Quindi ha proseguito: “Quando sono andata a casa sua c’erano i carabinieri, fiori, la gente, un gran casino, giornalisti, e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata che Pamela non ci fosse più ed ho pensato alla sua cagnolina perché erano proprio inseparabili, una cosa sciocca perché avevo appena perso la figlia, ma per me in quel momento era un pezzettino per aggrapparsi alla vita di mia figlia, dov’era la Bianca? Dopo un po’ di giorni, grazie al nostro avvocato, siamo riusciti a recuperarla, ma mia figlia purtroppo non tornerà mai più”.



LA MAMMA DI PAMELA GENINI: “MIA FIGLIA NON MI HA MAI DETTO NULLA…”

Sul fatto che Pamela Gemini abbia tenuto la famiglia all’oscuro dei maltrattamenti subiti dal suo compagno: “Conoscendomi sicuramente avrà pensato che se me l’avesse detto avrei reagito. Una cosa del genere io non avrei potuto sopportarla, non so perché non parlava con me, non mi diceva proprio nulla. Lei aveva comunque un carattere dolcissimo, era una bimba dolce. Pamela non mi mostrava alcun segno del suo dolore, delle sue turbolenze che aveva dentro. L’ultimo giorno che l’ho vista c’era anche sua sorella, che aspettava il bimbo, e parlavano solo del bimbo, di quando sarebbe nato, e Pamela diceva alla mia prima figlia che le avrebbe fatto da baby sitter, lei adorava bimbi, cani e animali, era una ragazza dolcissima e non mostrava neanche minimamente questo disagio”.

Infine la donna si è detta delusa dagli amici della figlia: “Sono delusa dagli amici, devo essere sincera, perché secondo me l’amicizia è una cosa che vuol dire aiuto reciproco, una sorta di complicità, una sorta di rapporto intimo anche, un rapporto nel cuore. Se certe amiche che chiamavano la mia figlia sorellina sapevano tutto quanto e non hanno fatto niente, nemmeno chiamarmi e dirmi ciò che stesse succedendo… più che amiche io sono delusa dal cosiddetto amico”, riferendosi al ragazzo che all’inizio ha tenuto con sé il cagnolino.