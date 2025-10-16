Dentro la notizia ha trattato il caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa ieri a Milano: l'intervista all'amica Elisa, ecco cos'ha detto

Il brutale omicidio di Pamela Genini, la 29enne imprenditrice bergamasca uccisa dal suo ex a Milano, ieri a Dentro la notizia. Per cercare di capire meglio chi fosse la vittima e, nel contempo, quale fosse il rapporto con il suo carnefice, il talk di Canale 5 ha parlato con Elisa, la migliore amica di Pamela Genini. “La conoscevo da diversi anni – ha esordito – ci siamo conosciute otto anni fa con il lavoro della moda e poi siamo state inseparabili sempre. La reputo la mia migliore amica, sarà sempre con me”.

Elisa ha rivelato di aver visto Pamela Genini poche ore prima di morire: “Esattamente ieri eravamo a pranzo assieme, mi ha raggiunto a Lugano, voleva riscriversi all’università, le era venuta voglia di studiare psicologia. Non so se c’entra qualcosa con il rapporto con lui, fatto sta che dovevamo vederci perché dovevo spiegarle come funzionava la piattaforma online dell’università telematica a cui doveva iscriversi e a cui sono iscritta anch’io”.

E ancora: “Ci siamo viste, mi sembrava molto tranquilla e felice, stava per diventare zia: il 5 novembre sarebbe nata sua nipote. L’ho vista bene, felice, sorridente e bella come sempre”. Decisamente di altro tenore il rapporto fra Pamela Genini e l’ex compagno: “Questi episodi sono successi diversi mesi fa, poi il rapporto si era stabilizzato. C’è stata una fase in cui andava male, ma poi il rapporto sembrava stabilizzarsi e forse lì è stato il suo errore: dar fiducia ancora una volta a una persona che non voleva il suo bene”.

PAMELA GENINI, ELISA “L’ANNO SCORSO ALL’ISOLA D’ELBA…”

Si è parlato di una minaccia al cane di lei da parte dell’ex, ma Elisa commenta: “Io questa cosa della minaccia al cane non la so, non so dire con esattezza. Questa cosa l’ho saputa dai giornali. Lei era indecisa se presentare questa denuncia per stalking, ma si parlava di prima dell’estate, sarà stato a marzo”.

“Mi aveva raccontato anche di una vacanza finita male all’Isola d’Elba l’anno scorso: era una fase iniziale del rapporto, lui forse mal conciliava la sua vita da modella. Dall’Elba mi ha chiamato e mi ha chiesto il numero di un albergo a Piombino perché Gianluca (il suo assassino, ndr) se n’era andato e l’aveva lasciata lì”. E ancora: “Che io sappia, non faceva uso di sostanze lui; questi scatti d’ira erano improvvisi. Non vivevo con loro, comunque, se fosse stata una cosa continua probabilmente si sarebbe allontanata”.

PAMELA GENINI, ELISA RICORDA COSI’ LA SUA AMICA

Quindi ha concluso con un ricordo di Pamela Genini: “Lei era molto solare, piena di vita, ci teneva alla sua vita e non l’avrebbe rischiata. Forse lui è stato molto bravo a farle credere che non era in pericolo, forse solo all’ultimo ha capito che era in pericolo. Ho tante immagini belle che ho nel cuore di Pamela, come ad esempio quando abbiamo fondato insieme l’azienda di costumi: eravamo a Dubai e ci è venuta in mente di fare questa cosa, e io ho disegnato un cuore, e quello è stato il simbolo del nostro marchio di costumi”.

In studio, a Dentro la notizia, vi era anche la psicologa Gabriella Marano, che da anni segue casi di cronaca nera (è al momento consulente della famiglia di Liliana Resinovich), la quale, in merito all’omicidio di Milano, ha spiegato: “È tutto da manuale, non bisogna mai sottovalutarli: è successo anche a Sara Di Petrantonio. Lui era scomparso, ma c’era; la controllava, le girava attorno. Quello che la donna deve fare è alzare un muro, chiudere tutte le finestre, e questi uomini non devono più permettersi di stazionare nella loro vita”, ricordando anche che l’ex di Pamela Genini “le aveva sottratto le chiavi di casa”, e così è riuscito a intrufolarsi nel suo appartamento e a ucciderla in terrazzo.



PAMELA GENINI, IL COMMENTO DI GABRIELLA MARANO

Secondo la Marano, se Soncin venisse ritenuto responsabile, rischia una condanna esemplare: “Qui c’è la premeditazione e i motivi abietti e futili”, per poi aggiungere: “Questi uomini uccidono perché la donna fa questo atto di insubordinazione nei loro confronti, che loro non accettano, per cui puniscono”. La fine della 29enne bergamasca è stata tremenda, visto che il 52enne Gianluca Soncin l’ha colpita più volte nel terrazzo di casa, praticamente di fronte ai vicini.

Si parla di ben 24 coltellate, dopodiché lo stesso ha cercato di togliersi la vita con un taglio alla gola, prima di essere soccorso e portato presso l’ospedale Niguarda di Milano. Al momento l’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, un reato per cui il massimo della pena è di 30 anni; ma, se nel corso delle indagini dovesse emergere anche la premeditazione, a quel punto la condanna potrebbe essere quella dell’ergastolo.