A Dentro la notizia lo sfogo della mamma di Pamela Genini contro Francesco Dolci: quest'ultimo ha replicato a La Vita in diretta

È duro lo sfogo della mamma di Pamela Genini, la signora Una Smirnova, ai microfoni del programma di Canale 5 Dentro la notizia. La donna ha chiesto a gran voce che il cagnolino della figlia, Bianca, venga dato alla sua famiglia, mentre attualmente è in cura presso Francesco Dolci, amico della vittima. “Vorrei chiedervi semplicemente un aiuto – ha spiegato la donna, visibilmente in pena – perché la cagnolina Bianca, di mia figlia, è ancora in giro con questo personaggio che si chiama Francesco e che dice di essere suo ex fidanzato, ma non è un suo ex: è solo un suo amico e sta trattenendo questo cagnolino illegalmente”.

Rosanna Lambertucci “Mi hanno trovato qualcosa al seno, ho risolto”/ Eleonora Daniele “3 mesi d'angoscia”

“Ha sottratto a me il cagnolino in modo veramente osceno e non vuole più darmelo. Io vorrei che il cagnolino tornasse a casa e lo faccio per mia figlia: è un cagnolino fragile e debole che ha bisogno di cure, deve essere portato dal veterinario. Invece questa persona, Francesco Dolci, lo sta portando in giro in tutte le trasmissioni tv e sfrutta le immagini di mia figlia usando il suo cagnolino come scudo.” E ancora: “Questa cosa mi fa stare molto male, vi chiedo per cortesia se potete aiutarmi, che questo cagnolino torni a casa. La mia Pamela mi ha portato Bianca qui a casa quando era piccolina, una cucciolotta. Lei è abituata a stare qui con noi, per favore, aiutatemi.”

Alessia Pifferi, lite a Ore 14: Azzurra Barbuto contro Pontenani "Ti denuncio"/ Ira Milo Infante "Ora basta!"

PAMELA GENINI, LA MAMMA CONTRO FRANCESCO DOLCI

Poi ha ribadito: “Lui non è il suo ex fidanzato, era un suo buon amico, lei lo considerava un suo amico. Purtroppo mia figlia ha avuto amici sbagliati, amici che, nel momento in cui aveva bisogno, non l’hanno aiutata e adesso mi trovo in questa situazione. Ora devo chiedervi aiuto per portare a casa il suo cane e questo non è giusto secondo me, non è proprio giusto, basta, non so proprio cosa dire di più.” La mamma di Pamela Genini ha proseguito: “Abbiamo provato a parlare con Francesco, siamo andati a casa sua, ma tutte le volte ha negato, ha detto che non vuole darci il cane indietro e sono venuti anche i carabinieri. Anche davanti ai carabinieri ha chiuso la porta di casa. Siamo andati dal veterinario, abbiamo preso il certificato del cagnolino, ma è stato tutto inutile: i carabinieri non possono entrare e prendere questo cane e non so cosa fare.”

"Manuela Arcuri e il marito Giovanni si sono lasciati”, scoop a La Volta Buona/ “I motivi della separazione…”

L’intervista è quindi virata sui continui maltrattamenti subiti da Pamela Genini: “Io, il mio compagno, i miei figli e gli altri fratelli di Pamela non sapevamo delle violenze su Pamela. Abbiamo sempre detto che eravamo all’oscuro di tutto. La Pamela non raccontava nulla, era tranquilla e serena con noi. L’ho vista l’ultima volta lunedì: era tranquilla e serena e non dava il minimo segnale di turbolenza, non aveva lividi, assolutamente niente. Lei cercava di tenermi protetta? Adesso ho capito. Era una cosa sbagliata: se avesse parlato con me e con noi, io avrei fatto subito la denuncia e una cosa così grave non sarebbe successa. Gianluca minacciava pure me? Non lo sapevo assolutamente, non ho saputo nulla. Se avessi saputo una cosa del genere avrei denunciato subito, ovviamente.”

PAMELA GENINI, LA MAMMA: “ARRABBIATA CON LE AMICHE”

E ancora: “Sono arrabbiata con le amiche di Pamela. Se sapevano tutto ciò che stava succedendo dovevano denunciarlo e aiutare mia figlia. Dicevano che erano le sue amiche e l’hanno lasciata da sola in questa situazione. Mia figlia è rimasta sola, è stata lasciata sola da tutti”.

“Queste persone non mi piacevano, sinceramente: non erano del nostro mondo, noi siamo gente semplice, mentre il mondo di Milano non lo conosco. Queste amiche non sono mai venute qui a casa mia, mai si sono presentate. Non mi hanno contattato in questi giorni, nessuna di loro, neanche il signor Francesco. Ha detto che ha chiamato la polizia? Non lo so se è vero, può darsi. Sapevo che gli mandava messaggi e chiedeva aiuto a lui perché era stato sempre suo amico. Ma quando questo signor Francesco è arrivato a Milano, la Pamela non c’era più ed ha preso il suo cane e l’ha portato a casa. Noi siamo andati a prenderlo, ma lui si è messo a piangere ed ha chiesto di lasciare la cagnolina da lui per qualche giorno, dicendo che era l’unico ricordo che aveva di Pamela. Noi gliel’abbiamo lasciato, ma quando siamo tornati si è rifiutato in tutti i modi di darcelo, dice addirittura che il cane è suo: una cosa assurda.”

PAMELA GENINI, LA MAMMA SU GIANLUCA SONCIN

Su Gianluca Soncin: “Lei ci aveva detto che lui voleva sposarla, che le voleva bene e che le dava tutte le attenzioni. Mi sembrava una persona carina e gentile, ma invece è risultato un mostro. Io ho parlato una volta sola al telefono con lui: avevo chiesto a Pamela di passarmelo. Mai conosciuto di persona, mai visto. La Pamela non l’ha mai portato a casa né mi ha mai raccontato quasi niente di lui. Mi aveva detto solo che andava a fare una vacanza con lui”.

“Pamela mi ha detto un po’ di bugie, si capisce che era terrorizzata, aveva paura, non voleva procurare dispiaceri e non diceva niente. Non ci diceva la verità: ci diceva che tutto andava bene, tutto era tranquillo e sereno e stava bene, niente di più. Nessuno di noi ha capito cosa stesse succedendo. Lei parlava solo con le sue amiche e con Francesco, ha raccontato tutto a tutti tranne che a noi, la sua famiglia.” Infine, un ricordo di Pamela: “Una ragazza dolcissima, che amava tanto la sua famiglia, gli animali e voleva vivere. Voleva vivere. La vita le è stata tolta, invece, in quel modo. Basta.”

PAMELA GENINI E IL CAGNOLINO, LA REPLICA DI FRANCESCO DOLCI

Da segnalare che Francesco Dolci ha replicato a La vita in diretta, a distanza, spiegando di essere chiaramente l’ex fidanzato di Pamela Genini e di avere il diritto di tenere con sé il cagnolino. “Io sono l’unico uomo che ha chiesto a Pamela di sposarlo, una proposta in ginocchio con un anello, e lei ha detto sì. Poi ho deciso io di interrompere la relazione, ma questo non cambia la situazione: io sono stato sette anni vicino a lei. Per quanto riguarda Bianca, non è vero che non rispondo ai carabinieri: ho solo detto che Bianca fosse stata affidata da me ai carabinieri. Io l’ho chiesto tre volte e per tre volte hanno ribadito che devo prendermi cura di Bianca”.

E ancora: “Hanno anche detto che non mi conoscevano i parenti di Pamela, quando in realtà frequentavo la loro abitazione. Hanno chiesto a me la foto da mettere sulla bara di Pamela… Io non ho rapito nessuno, di certo non farei mai del male a Bianca. Ho sempre cercato di stare vicino a Pamela in questi sette anni e di volerle bene. Non è vero che sono venuti i carabinieri a casa a chiedere indietro Bianca: sono andato di persona in caserma e mi hanno detto che la situazione deve rimanere così. Loro, i familiari di Pamela, mi hanno chiamato e ho risposto in maniera molto chiara, ma non posso dirlo in tv. Comunque mi conoscevano. Il veterinario? Già da giovedì avevo contattato il veterinario: Bianca è stata curata e visitata e sta bene. Per il resto, io credo che adesso bisogna fare giustizia per Pamela, e nel contempo lo Stato prenderà la decisione giusta per Bianca e, per il momento, è giusto che stia con me.”