Pamela Lyndon Travers, autrice Mary Poppins/ Scritto per alleviare le pene…

Chi è Pamela Lyndon Travers?

Pamela Lyndon Travers, pseudonimo di Helen Lyndon Goff, è stata una scrittrice australiana naturalizzata britannica diventata famosa per aver scritto un libro che ha ispirato un film che, uscito nel 1964, ad oggi, ha totalizzato 200 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Stiamo parlando di Mary Poppins, scritto nel 1934 quando era poco più che adolescente. La scrittrice decise di volare con la propria fantasia scrivendo il romanzo diventato poi famoso in tutto il mondo per alleviare le pene delle proprie sorelle, profondamente turbate dallo stato depressivo in cui versava la loro madre.

Nata da mamma australiana e padre inglese di origini irlandesi, Pamela Lyndon Travers si ritrovò ben presto ad affrontare i dolori della vita. Il padre era un impiegato di banca abbastanza scarso a causa della sua dipendenza dall’alcol. Quando la dipendenza si aggrò fu trasferito in una piccola cittadina morendo a soli 43 anni. La morte del genitore costrinse Pamela e tutta la sua famiglia ad un nuovo trasloco e nel 1942 decise di trasferirsi in Irlanda, presso i suoi parenti, per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura.

Pamela Lyndon Travers, la nascita di Mary Poppins

Dopo alcuni anni trascorsi in Irlanda, Pamela decise di trasferirsi in Inghilterra. L’influenza di Londra e della sua storia, insieme alla storia personale della sua famiglia, portò alla nascita di Mary Poppins, destinato a diventare uno dei romanzi più famosi nel mondo grazie alla trasposizione cinematografica. Il libro che racconta la storia di Mary Poppins, personaggio inventato per intrattenere le sorelle, ha ispirato la Disney che ha realizzato il film nel 1964 per poi regalare al pubblico anche una seconda parte nel 2018.

La scrittrice è morta a 96 anni nel 1996 ed è stata sepolta a Londra. Nel 2013, alla sua vita, è stato dedicato il film Saving Mr. Banks, interpretata da Emma Thompson, con Tom Hanks, Colin Farrell, Paul Giamatti e B. J. Novak, diretto da John Lee Hancock.

