Pamela Noutcho campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri: grande traguardo per la pugile azzurra nella notte di Bologna.
PAMELA NOUTCHO CAMPIONESSA MONDIALE IBO
È arrivata una bella notizia dal mondo della boxe: Pamela Noutcho si è infatti laureata campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri, e ha ottenuto il titolo a casa sua visto che l’incontro con l’argentina Karen Elizabeth Carabajal si è disputato al PalaDozza di Bologna, con duemila spettatori ad accompagnare la beniamina di casa.
Per IBO si intende International Boxing Organization; il titolo dei pesi leggeri era vacante, l’ultima vittoria era della britannica Caroline Dubois (2023). L’incontro di venerdì si è concluso ai punti; la vittoria di Pamela Noutcho è stata commentata anche dal suo allenatore Alessandro Danè, che ha parlato del grande cuore che l’azzurra ha saputo mettere sul ring.
Per quanto riguarda lei, ha voluto dedicare la vittoria del titolo IBO “a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità”, parlando in particolare degli effetti della guerra e della crisi economica e citando Palestina, Sudan e Ucraina come esempi.
Si è trattato anche di una vittoria non indifferente: la Carabajal infatti è un’avversaria di tutto rispetto, 35 anni e un record di 25 vittorie in 27 incontri, anche se purtroppo questa è stata la terza volta in cui ha disputato un match per la cintura mondiale e l’ha perso. Buon per Pamela Noutcho, naturalmente…
LA CARRIERA DI PAMELA NOUTCHO
Dunque per Pamela Noutcho è arrivata una gran bella soddisfazione, la vittoria del titolo mondiale IBO a Bologna: nel capoluogo dell’Emilia Romagna la pugile lavora come infermiera presso l’Ospedale Maggiore, in carriera era già stata campionessa nazionale e si era affermata anche in Europa, e con la vittoria di ieri sera ha mantenuto immacolato un record che parla di dieci vittorie in altrettanti incontri. Il nome completo è Pamela Malvina Noutcho Sawa; è nata in Camerun ma già quando aveva otto anni si è trasferita in Italia, e nel 2022 ha finalmente ottenuto la cittadinanza del nostro Paese.
Il primo titolo italiano, Pamela Noutcho lo ha vinto nel 2020 battendo Nadia Flalhi, mentre nell’ottobre dello scorso anno si è anche tolta la soddisfazione di prendersi la corona europea, arrivandoci con l’ottava vittoria su otto match disputati, grazie a un successo su Nina Pavlovic arrivato con decisione unanime. Ad aprile, al PalaBondi di Ferrara, l’abbiamo vista invece difendere il suo titolo nazionale contro Martina Righi, e dunque nel migliore dei modi è arrivata a vincere la corona IBO dei pesi leggeri, un grande applauso per quello che è un bellissimo riconoscimento.