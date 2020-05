Pamela Perricciolo/ “Eliana Michelazzo? Mai pace con lei” e su Pamela Prati…

Pubblicità

Il Pratigate approda nuovamente in tv? L’ospitata già annunciata di Pamela Prati a Domenica In ha fatto drizzare le antenne anche ad alcune delle protagoniste che coinvolte: Pamela Perricciolo e l’ex socia in affari ed amica Eliana Michelazzo. A differenza dell’ex volto di Uomini e Donne, che su Instagram negli ultimi mesi è stata testimonial di diverse sponsorizzazioni, la Perricciolo, nota come “Donna Pamela”, ha continuato a mantenere un basso profilo. Poche esternazioni tali da farle guadagnare le pagine dei giornali di gossip, la Perricciolo attraverso il suo profilo Instagram ha piuttosto dimostrato il desiderio di rimboccarsi le maniche, lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da dove tutto si era interrotto a causa delle conseguenze del Pratigate. E così è tornata al suo lavoro riprendendo in mano le redini della Dreaming Management e riuscendo poco alla volta a rimettere a posto tutti i tasselli della sua vita, da quella professionale a quella affettiva. Pamela Perricciolo, infatti, ha ovviamente chiuso i rapporti sia con l’ex diva del Bagaglino che con la sua ex amica-sorella e social Eliana Michelazzo, soprattutto dopo le accuse reciproche, ed ha preferito proseguire per la sua strada senza accendere polemiche o rivangare il passato.

PAMELA PERRICCIOLO, PRATIGATE UN ANNO DOPO

Al momento non si parla di un suo ritorno in tv anche se, proprio qualche giorno fa, sembrava vicina la sua ospitata a Live Non è la D’Urso, ospitata che poi misteriosamente è svanita nel nulla. Intanto, Donna Pamela aveva rilasciato un’intervista a Esclusivo Tv parlando proprio del caso mediatico che aveva caratterizzato buona parte dello scorso anno. “Tutti pensano che ci sia qualcosa di costruito per il patto di riservatezza che avevamo firmato. Per chi dice che ha organizzato tutto Donna Pamela: io questo patto me lo sono visto arrivare sulla scrivania”, aveva voluto precisare, tirando in ballo l’ex social Eliana Michelazzo. “Pamela Prati non lo voleva firmare, ma l’avvocatessa ha detto che serviva per tutelare tutte e tre. L’abbiamo firmato”, aveva aggiunto.

Inevitabile poi un suo commento proprio sul rapporto con la Michelazzo, durato per oltre 10 anni prima di essere messo a repentaglio dal caso Mark Caltagirone seguito dal caso Simone Coppi. “Non c’era niente di intimo oltre ad un rapporto di sorellanza”, aveva puntualizzato Pamela, smentendo le voci di un suo presunto innamoramento. E dopo la rottura definitiva, aveva intravisto un futuro tutt’altro che roseo sul piano della loro amicizia, al punto da commentare: “Non penso adesso che il rapporto si riconcilierà mai”. Al momento i fatti sembrano proprio confermare le parole di Donna Pamela di pochi mesi fa. Perricciolo era stata però anche l’unica del “trio” a rivelare cosa avrebbero dovuto fare per riuscire a salvare un briciolo di credibilità messa del tutto a repentaglio dal Pratigate: “L’unica cosa da fare era chiedere scusa tutte e tre insieme”. Cosa che però, a distanza di un anno, non è mai avvenuta.



