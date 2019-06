Pamela Perricciolo/ Faccia a faccia con Eliana Michelazzo (Live non è la d’Urso)

Si chiude questa sera il caso Mark Caltagirone e lo fa con un faccia a faccia particolarmente atteso a Live non è la d’Urso: quello tra Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Per molti la vera colpevole di questa intricata e delicata vicenda, che vede coinvolta in primis Pamela Prati, è la Perricciolo. Due settimane fa, dopo mesi di accuse, ha però deciso di metterci la faccia e dire la sua a Live non è la d’Urso. Non ha negato di essere colpevole di alcune invenzione ma ne ha comunque mitigato alcuni aspetti. “In tre abbiamo organizzato alcune cose, a seconda del momento. – ha ammesso la Perricciolo – Mark Caltagirone non esiste? Con quel nome, dopo le indagini che ho fatto anche io, no. Io ho conosciuto una persona, nel mio ristorante, che mi parlava sempre di Pamela e che diceva di averla contattata in passato. Lui diceva di chiamarsi Marco e su Facebook era registrato come ‘Marco Calta’ e di tanto in tanto lo sentivo”.

ELIANA MICHELAZZO ATTACCA PAMELA PERRICCIOLO

Molti aspetti della confessione di Pamela Perricciolo risultano ancora oggi di difficile comprensione o, comunque, in molte parti incoerenti. Ne è convinta Eliana Michelazzo, la sua ex social nonché “sorella acquisita”. Proprio a poche ore dal confronto/scontro che le vedrà protagoniste a Live non è la d’Urso, la Michelazzo torna ad accusarle su Instagram. Pubblicando la foto di una cella, scrive: “Vergogna! Questo è il posto che ti meriti, no la tv! Criminale! Hai fatto solo il gioco sporco da più di 20 anni! Bugiarda! Meschina! E poi ti sei presa gioco di un minore, schifosa”. Non fa nomi Eliana, eppure pare essere abbastanza chiaro il riferimento.

PAMELA PERRICCIOLO: IL CONFRONTO DEFINITIVO CON ELIANA

Pamela Perricciolo, ormai ex socia di Eliana Michelazzo ed ex agente di Pamela Prati, torna a Live – Non è la D’Urso per il confronto definitivo. Un momento che potrebbe finalmente chiarire i dubbi delle ultime settimane. Chi ha mentito in tutta questa vicenda? La Perricciolo, a Barbara d’Urso, aveva comunque ammesso qualche colpa: “Sedermi qua e dire che sono innocente sarebbe una presa per il cu*o per tutti. Penso anche che dire ‘Ha colpa solo lei’ è una presa per il cu*o perché comunque ci siamo sedute in tre e in tre abbiamo portato avanti delle cose, nessuno aveva una pistola alla tempia”. Vedremo come le due, un tempo come sorelle, si confronteranno in diretta, una volta per tutte, per i telespettatori di Canale 5. Una puntata che si preannuncia scoppiettante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA