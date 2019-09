Pamela Perricciolo/ “Non ho commesso reati e su Eliana Michelazzo vi svelo che…”

Pamela Perricciolo, nel salotto di Live Non è la D’Urso, torna a parlare del caso Pamela Prati e del rapporto, ormai inesistente, con Eliana Michelazzo. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di coming Soon, la Perricciolo ha replicato all’intervista che la Michelazzo ha rilasciato all’AdnKronos in cui ha svelato di aver denunciato la sua ex amica e socia per truffa e diffamazione. “Denunce che non sono mai arrivate”, ha sottolineato la Perricciolo che poi fa notare le diverse versioni che la Michelazzo, in questi mesi, avrebbe fornito. “Di Eliana non mi spiego più nulla. Cambia rotta ogni giorno. Io credo che sia consigliata male, come sempre, per finire sui giornali”, spiega la Perricciolo che, ai microfoni di Barbara D’Urso, è pronta a ribadire ulteriormente la propria posizione.

PAMELA PERRICCIOLO: “ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PRATI NON HANNO MAI AVUTO RAPPORTI”

Dopo il caso Prati-Caltagirone, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno interrotto i rapporti percorrendo strade separate. Nonostante l’amicizia che le ha legate, le due non sembrano intenzionate a ricucire i rapporti. La Michelazzo, infatti, non ha mai fatto un passo per chiarire la situazione con la Perricciolo, cosa che, invece ha fatto con Pamela Prati scrivendole una lettera. A tal proposito, Pamela Perricciolo, a Coming Soon, ha dichiarato: “Tra lei e Pamela non c’era nessun rapporto, prima dice che le manca, che vuole presentarle il fidanzato ma loro non avevano alcun rapporto…Tutto questo amore per la Prati mi è sembrato strano”.

DONNA PAMELA PERRICCIOLO: “NON SONO IN GALERA PERCHE’ NON HO COMMESSO REATI”

Pamela Perricciolo, questa sera, tornerà così ad affrontare lo spinoso argomento, probabilmente senza alcun consenso. Come ha spiegato a Coming Soon, infatti, non ha mai chiesto soldi per rilasciare interviste e dichiarazioni: “Come sempre non ho richiesto alcun compenso economico. Mai avanzato richieste né a Mediaset né ad altri” – ha spiegato. In conclusione, sui presunti reati commessi dice: “Noi non siamo in galera perché non c’è alcun reato. La storia fa share, abbiamo fatto il 30%. Sono stata invitata a Live – Non è la D’Urso e ho accettato“, aggiungendo di non aver mai ricevuto offese dalle persone che incontra per strada.





© RIPRODUZIONE RISERVATA