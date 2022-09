Pamela Perricciolo rompe il silenzio su Pamela Prati a GF Vip 7/ “Non farò teatrini…”

Pamela Perricciolo e la reazione su Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7

La presenza di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 7 sta scatenando diverse reazioni. Tra le prime ad esprimersi sul ritorno nella casa della showgirl argentina c’è stata Eliana Michelazzo che si è espressa sulla questione con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie) Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”, ha fatto sapere la Michelazzo.

Dopo Eliana Michelazzo, sui social, è arrivata la reazione di Pamela Perricciolo, ex manager di Pamela Prati. Rispondendo alle domande dei followers attraverso l’apposita funzione di Instagram, ha svelato la propria opinione al riguardo.

Le parole di Pamela Perricciolo

Qualcuno, a Pamela Perricciolo, ha fatto notare, come riporta Isa e Chia, che le vittime non ritirano le denunce e la risposta dell’ex manager di Pamela Prati non si è fatta attendere. “La penso come te. Le poche denunce che ho fatto nella vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio”, ha detto.

E successivamente ha aggiunto: “Non so cosa ci sia di non chiaro nella frase da me scritta ieri ma riposto. Forse perché non vi entra nella testa. Non mi interessa ricevere notizie di persone che non fanno parte della mia vita. Io il giorno lavoro. Non mi interessa e non commenterò e non farò teatrini. Alcune cose si discutono fuori dai social nelle sedi opportune”.

