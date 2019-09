Pamela Perricciolo Vs Eliana Michelazzo/”Doveva restarne fuori, la sera dell’acido..”

Pamela Perricciolo torna a parlare della questione Mark Caltagirone ed è curioso come, con l’inizio della nuova stagione televisiva, lei ed Eliana Michelazzo siano di nuovo pronte a calcare il palcoscenico televisivo. Mentre Silvia Toffanin ha detto di no a Pamela Prati (almeno così si vocifera), sembra proprio che Pamela Perricciolo possa essere la prima ospite speciale di Live Non è la d’Urso. Proprio come antipasto alla sua nuova intervista televisiva, l’ex manager si è sfogata ai microfoni di “Esclusivo Tv”, il nuovo programma di Manila Gorio, dicendo la sua su quello che è successo e sulle sue socie o complici, questo è ancora tutto da vedere. La stessa Pemal ribadisce che non c’era niente di costruito: “Pamela Prati non lo voleva firmare il patto di riservatezza, visto che ci ‘vogliamo bene’. L’abbiamo firmato su insistenza dell’avvocatessa. Siamo state sceme, perché c’era qualcosa che non quadrava…”. Sembra che proprio da lì sia partito tutto con la certezza che, a suo dire, anche per la cosa dell’acido lei è innocente.

PAMELA PERRICCIOLO CONTRO ELIANA MICHELAZZO

In particolare, Pamela Pericciolo rivela che quella sera era in giro con le amiche ed è stata chiamata per tornare a casa, lì è successo tutto: “Sono stata interrogata per 2 ore di seguito come persona ‘offesa da reato’. Io sono stata chiamata a venire a casa quella sera. Io non sapevo niente… dovevo camminare con l’acido nel portabagagli?“. La Perricciolo rivela poi che Eliana avrebbe dovuto stare fuori da tutto questo visto che non c’era bisogno di accusarla in quel modo: “Eliana Michelazzo è stata mia sorella per 10 anni. Ora dà tutte le colpe a me e penso che qualcuno l’ha costretta a dare la colpa a me… Non c’era niente di intimo oltre ad un rapporto di sorellanza. Non penso adesso che il rapporto si riconcilierà mai” e ancora: “Eliana doveva stare fuori da tutto quanto, il rapporto era tra me e Pamela”. Il resto lo spigherà a Barbara d’Urso?

