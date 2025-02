La scelta di scegliere come candidata alla finale del Grande Fratello Stefania Orlando e non Mariavittoria Minghetti ha causato ad Amanda Lecciso non poche critiche. La gieffina è stata attaccata nel corso della settimana da Jessica Morlacchi, ma anche da Shaila Gatta, difendendosi dalle accuse con l’aver fatto una scelta ‘di cuore’. Una decisione che Amanda ha motivato, inoltre, dichiarando che i rapporti con Mariavittoria non sono sempre stati così idilliaci, soprattutto negli ultimi tempi.

Eppure, le parole di Amanda non hanno convinto le compagne d’avventura, e non solo. C’è anche qualche ex gieffina che ha trovato la Lecciso incoerente rispetto a quanto dichiarato fino ad oggi. Parliamo di Pamela Petrarolo, alla quale Signorini ha dato la parola dopo averla vista particolarmente agitata per il tema trattato: “Potevi risparmiarti la frase ‘Faccio una scelta di cuore’, – ha tuonato l’ex di Non è la Rai in diretta, che ha abbandonato volutamente il programma per questioni personali – perché tutti si aspettavano Mariavittoria. Ormai non regge più questa cosa, tu hai sempre fatto scelte di comodo!”, ha ancora tuonato. In risposta, Amanda ha negato ancora, ribadendo le sue motivazioni e l’affetto sincero che la lega, invece, a Stefania Orlando.