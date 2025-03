Gaffe per Pamela Petrarolo al Grande Fratello. Com’è noto, alcune settimane fa, l’ex Non è la Rai ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia a causa di alcuni problemi familiari. In realtà, tempo prima, aveva già lasciato il reality per un’urgenza personale, salvo poi rientrare poco dopo. A quanto pare, pero, la situazione si è poi complicata a tal punto da costringerla a uscire definitivamente. Da allora, Pamela è tornata attiva sui social, trovandosi a commentare spesso le dinamiche tra i suoi ex coinquilini.

Ovviamente, poi, prende sempre parte alle puntate del GF, sedendosi in studio tra gli eliminati. Nella puntata di ieri sera, giovedì 6 marzo, poi, la sua presenza ha attirato particolarmente l’attenzione. Il motivo? Verso la fine della diretta, Pamela ha accidentalmente avuto una brutta caduta. Molti dei suoi ex coinquilini sono subiti corsi ad aiutarla, evitando che si facesse realmente male. La scena non è passata inosservata nè ai presenti studio nè ai telespettatori a casa, scatenando un’ondata di reazioni sul web.

Pamela Petrarolo, brutta caduta al Grande Fratello: la frecciatina di Amanda Lecciso

Vedendo cadere a terra Pamela, Luca Calvani e Federico Chimirri sono subito intervenuti per aiutarla a rialzarsi, evitando eventuali ferite o danni. Rebecca Staffelli, che in quel momento stava per leggere i migliori tweet sulla puntata appena terminata, ha esclamato: “Oddio, è caduta la Petrarolo. Pamela ti sei fatta male?”. Alfonso Signorini non si era accorto di nulla e, basito, ha subito chiesto cosa fosse successo. Al che, Pamela e gli altri ex gieffini l’hanno subito rassicurato, spiegando che, fortunatamente, la showgirl non si era fatta male.

“Alfonso, è che è un po’ lungo il programma e la Petrarolo non ce la fa più, infatti è proprio crollata”, ha commentato Luca. La reazione più epica, però, ce l’ha avuta Amanda Lecciso, la quale ha subito esclamato: “Non sono stata io”. Com’è noto, le due, dopo un’amicizia iniziale, si sono allontanate, diventando vere e proprie nemiche. Nelle ultime settimane di convivenza al Grande Fratello se ne sono dette di tutti i colori ma, ora, pare che la Lecciso abbia deciso di prendere in maniera ironica questa rivalità.