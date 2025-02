PAMELA PETRAROLO, ‘SPECIALISTA’ DEI REALITY SHOW: TUTTO COMINCIO’ CON…

Pamela Petrarolo, chi è la cantante e showgirl ospite questo pomeriggio nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend con “Verissimo”? Nella puntata del rotocalco di Canale 5 che ci apprestiamo a vedere, farà parte del sempre nutrito cast di ospiti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin pure la 48enne oramai ex gieffina : reduce proprio dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, la diretta interessata si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa, tornando sui motivi che di recente l’hanno portata a lasciare il “Grande Fratello VIP” per poter stare vicina alla sua famiglia in un momento che la preview del talk show principe delle reti Mediaset definisce “molto delicato”. Raccontiamo quindi qualcosa di più su Pamela Petrarolo e il la sua carriera (ci concentriamo invece sul suo privato e la famiglia quest’oggi in un pezzo a parte).

Classe 1976 e capitolina doc, Pamela Petrarolo aveva debuttato in televisione già alla fine degli Anni Ottanta, da adolescente, presentando a “Domenica In” un gioco per i bambini. Tuttavia è soprattutto a “Non è la Rai” che la futura cantante e coreografa diverrà nota al grande pubblico grazie alle sue performance canore, e successivamente le coreografie del programma, e alle intuizioni di Gianni Boncompagni. Terminata quell’esperienza, la Petrarolo inizierà quel rapporto privilegiato coi reality show, proseguito fino ai giorni nostri: dopo aver partecipato infatti a “La Fattoria” (a cui faranno seguito altre due esperienze sempre sulle redi Mediaset) si era fatta apprezzare in veste di opinionista nei talk show condotti da Barbara D’Urso.

PETRAROLO SULL’USCITA DALLA CASA, “LE MIE FIGLIE ORA HANNO BISOGNO DI…”

Sempre a proposito della ex compagna di Gian Luca Pea (padre di due delle sue figlie e di cui abbiamo tracciato a parte un ritratto), dobbiamo ancora ricordare che Pamela Petrarolo era stata protagonista più di recente in quell’dell’Honduras a “L’Isola dei Famosi” nel 2022 e, infine, della diciottesima edizione del “Grande Fratello”, in programma quest’anno. E proprio della scelta di far parte del cast 2024 del reality show più longevo della storia della televisione italiana che Pamela Petrarolo parlerà quest’oggi negli studi di “Verissimo”, tornando non solo sulla sua clamorosa e spiazzante decisione di ritirarsi anzitempo ma anche sulle motivazioni che stanno dietro quella scelta dolorosa.

“Notizie brutte e preoccupanti”: così Pamela Petrarolo aveva sorpreso Alfonso Signorini, conduttore del GF VIP, e il suo pubblico, annunciando tra le lacrime la sua intenzione di fare un passo indietro. La decisione era arrivata oramai più di un mese e mezzo fa, ma aveva fatto discutere oltre che preoccupare dato che, dopo il suo ritorno, era arrivato qualche tempo fa il secondo e definitivo addio. La 48enne romana infatti aveva spiegato che le sue figlie avevano bisogno di lei, pur senza entrare nel dettaglio: “Devo abbandonare la casa perché sono tre giorni che devo combattere con questa notizia” aveva aggiunto citando le sue Alice, Angelica e Futura e auspicando che la grave situazione a cui aveva accennato potesse concludersi presto. “Nella vita ci sono delle priorità” era stata la sua chiosa, quasi a voler prevenire polemiche e obiezioni che, come prevedibile, erano poi arrivate nei giorni successivi al suo annuncio choc.