Giovanni Benevento è il compagno della showgirl Pamela Petrarolo, una delle concorrenti della trasmissione in prima serata Tale e Quale Show, evento che andrà in scena venerdi 3 Ottobre 2025. I due sono molto legati e la donna è una delle protagoniste dello show. Andiamo a vedere nello specifico chi è Giovanni Benevento.

Non si conosce esattamente la data di nascita di Giovanni Benevento, i due hanno rivelato che lui è di circa 10 anni più giovane della donna e quindi dovrebbe essere nato nel 1986 ma non c’è alcun riferimento alla data esatta. Parliamo di una persona davvero molto riservata e che tende ad essere totalmente lontano dal mondo dello spettacolo, non ha neanche dei profili social da cui prelevare informazioni.

In passato la coppia ha rivelato che l’uomo tiene molto alla sua privacy e non sappiamo neanche quale sia l’attività che svolge Giovanni Benevento. I due hanno una figlia, Futura, la terza per Pamela e la prima per Giovanni e quest’evento ha letteralmente stravolto la vita di entrambi, ovviamente totalmente in positivo. Conosciamo Giovanni mediante qualche dichiarazione e con le foto social della donna.

Pamela Petrarolo, la figlia Futura con il compagno Giovanni Benevento

Negli anni Pamela Petrarolo ha partecipato a diversi reality show. L’ex di Non è la Rai ha preso parte prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello ed ora invece fa parte di Tale e Quale Show. Proprio nella casa del Gf Pamela ha parlato della sua storia con Giovanni Benevento, arrivata dopo il primo matrimonio (poi saltato) con Gianluca Pea. A riguardo la showgirl ha confessato:

“Amo Giovanni tantissimo, noi abbiamo sofferto tanto ed il nostro è stato un amore faticoso. Abbiamo davvero sofferto per stare insieme”. Pamela ha chiarito di come è tornata ad avere fiducia nell’amore grazie a Giovanni e poi è nata Futura, la piccola che ha salvato la donna ed ha cementificato ancora di più il loro grande legame.

Pamela Petrarolo ha tre figlie. Alice ha 22 anni mentre Angelica ne ha 9 e con Giovanni ha avuto Futura che ha invece 5 anni. La donna è molto legata a loro e in particolare più volte ha raccontato la storia di Angelica che disse: “E’ nata con una malformazione congenita alla testa ma nessuno se ne era accorto, poi ho capito che qualcosa non andava e poi è stata operata d’urgenza. Ha rischiato di morire nel sonno”.