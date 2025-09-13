Giovanni Benevento è il compagno della showgirl Pamela Petrarolo ed i due sono più legati che mai. Insieme hanno avuto una figlia di nome Futura.

Giovanni Benevento è il fidanzato di Pamela Petrarolo, ex Non è la Rai e Grande Fratello Vip che presenzierà come ospite nella trasmissione di Verissimo in programma il 13 Settembre 2025. I due sono molto legati ed è l’uomo che ha fatto svoltare Pamela dopo il primo matrimonio, ma andiamo a vedere nello specifico chi è.

Samira Lui e i ritocchini: "Mai rifatto niente, solo il seno"/ "Sono terrorizzata dal filler"

Giovanni Benevento è di dieci anni più giovane rispetto a Pamela, dovrebbe quindi essere nato nel 1986 anche se nessuno ufficialmente conosce la data esatta. L’uomo è una persona molto riservata, non usa i social e nessuno nello specifico conosce il suo lavoro e in generale di cosa si occupa. E’ una persona riservata che è entrata nel gossip pubblico da quando è fidanzato con Pamela Petrarolo.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto/ Perché è finita? "Quando perdi la..."

L’uomo è stato molto importante nella vita di Pamela, delusa dal primo matrimonio e che grazie a lui è stata capace di reagire sia a livello lavorativo che d’amore. La coppia ha una figlia di nome Futura, la prima figlia per Giovanni e la terza per Pamela che ha avuto altre due figlie nel matrimonio precedente, Alice ed Angelica.

Pamela Petrarolo e Giovanni Benevento, un legame e una figlia come un miracolo

Intervenuta nel corso di un’intervista Pamela Petrarolo ha parlato di Futura, figlia sua e di Giovanni Benevento: “Ci sono cose che non si programmano ma semplicemente accadono. E’ stato un pò come i miracoli” ed anche sui social la donna aveva sottolineato l’amore per la piccola figlia dicendo: “Sei il miracolo più bello del mondo”.

Gigi D'Alessio, chi è l'ex partner di Anna Tatangelo e il figlio Andrea/ "Non hanno trovato un equilibrio"

Per quel che riguarda la seconda figlia di Pamela, Angelica, la piccola era nata con una malformazione congenita alla testa e ad accorgersi di tutto ciò è stata Pamela. Cosi la piccola è stata operata d’urgenza e salvata, un altro miracolo come ricorda più volte Pamela Petrarolo. E Giovanni Benevento è stato un uomo chiave per la svolta della donna:

“Ero delusa e avvilita ma grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni è un pò come i figli, rappresenta un’esperienza nuova ma serena. Mi sento molto fortunata” diceva qualche tempo fa la donna, contenta per tutto ciò che era accaduto.