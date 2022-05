Pamela Petrarolo chi è? Isola dei famosi/ “Non credevo più nell’amore ma ho incontrato Giovanni: mie figlie…”

Pamela Petrarolo, chi è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi

Conduttrice, showgirl e volto storico di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, 45 anni, si prepara ad approdare nelle assolate spiagge dell’Honduras nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Un ritorno al mondo dei reality dopo ben 16 anni dalla sua partecipazione a La Fattoria e numerosi altri progetti nel frattempo portati avanti. Intanto il suo ‘mestiere’ di instancabile mamma delle sue tre splendide figlie. Dopo Alice e Angelica, nate dal suo matrimonio con Gianluca Pea, l’ultima arrivata è Futura, frutto della sua attuale relazione con il compagno Giovanni. Un nuovo amore che è giunto a sorpresa nella sua vita, come trapela dall’intervista rilasciata proprio appena prima della partenza per l’Honduras a ComingSoon.it: “Ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso. L’amore a quarant’anni così come i figli, sono un’esperienza nuova, consapevole e serena. Mi sento molto fortunata”, ha ammesso.

Una rinascita non solo sentimentale ma anche professionale, quella vissuta da Pamela Petrarolo dopo l’incontro con il suo nuovo compagno: con l’arrivo dell’amore che l’ha letteralmente travolta, infatti, Pamela Petrarolo ha ricominciato a cantare. Attualmente, ha spiegato, si occupa soprattutto di incidere cover, “ma sto lavorando ad un pezzo tutto mio”, ha svelato.

Pamela Petrarolo: una mamma e donna pronta ad inseguire i suoi sogni

Il sogno di Pamela Petrarolo? Ma ovviamente quello di prendere parte ad un programma musicale. Per il momento però dovrà ‘accontentarsi’ dell’Isola dei Famosi. Tanti i progetti cullati dalla 45enne romana: oltre alla musica c’è anche il blog che, spiega, “mi ha dato tante soddisfazioni durante il periodo di gravidanza e pandemia”. Nel suo sito parla non solo di maternità ma anche della sfida di saper coniugare questa parte importante della sua vita con la carriera. A proposito delle sue tre figlie, ha spiegato di aver avuto Alice molto giovane, “che ero una bambina”, motivo per il quale, essendo cresciute insieme, oggi sono particolarmente complici. E’ poi arrivata Angelica, e quella è stata “la maternità della consapevolezza”, infine Futura, “la mia rinascita”.

A tal proposito, alla vigilia della sua partenza per l’Isola dei Famosi, Pamela Petrarolo ha dichiarato: “Dovrò stare lontana dalle ragazze per un periodo medio lungo, e questo mi sta mettendo un po’ di tristezza, ma si tratta del mio lavoro e lo farò anche per dimostrare a loro che essere madre e donna vuol dire anche stringere i denti e cercare di inseguire sempre i propri sogni”. Una bella sfida per la quale però ancora una volta Pamela ha voluto ringraziare il compagno Giovanni, ovvero colui la spinge costantemente a superare i suoi limiti.











