Pamela Petrarolo, chi è e il dramma del fratello scomparso

Nel corso degli ultimi anni, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Pamela Petrarolo si è ritrovata a fare i conti con la drammatica scomparsa del fratello. Un evento che ha segnato in maniera importante la sua vita e quella dei familiari, visto che ad oggi non si hanno ancora informazioni precise su quello che sarebbe accaduto all’uomo. Nel corso del suo cammino al Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha parlato così tornando sulla scomparsa del fratello:

“Mia madre teme che possa essersi sentito male. Non sappiamo più come fare. Che si faccia vivo, i miei genitori non sono più loro, non vivono più” ha rivelato l’ex Non è la Rai raccontando come questo tragico evento abbia stravolto la sua esistenza sotto diversi aspetti. E l’augurio è sempre quello di aspettare un messaggio da parte del fratello, nel caso fosse ancora vivo.

Pamela Petrarolo e il successo dopo Non è la Rai: “Vissuti anni travolgenti”

Negli anni ’90, Pamela Petrarolo e tante altre colleghe, hanno vissuto un momento davvero d’oro. La nota showgirl e le sue compagne sono state protagoniste della celebre trasmissione Rai che all’epoca garantiva una grande botta di popolarità alle partecipanti, oltre ad aprire loro altre strade. E tal proposito, in una intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin, Pamela Petrarolo è tornata a parlare della sua esperienza nella trasmissione, che ha avuto modo di elaborare ancora meglio negli anni successivi.

“Quando è arrivata Non è la Rai, ho fatto tutte le edizioni, non mi rendevo conto di cosa fosse il successo, ragazzini che venivano fuori agli studi, portavano fuori, gente che dormiva in macchina sotto casa mia, poi dopo ho capito che cosa avevo vissuto” le parole della showgirl che abbiamo visto nella casa del Grande Fratello fino a poche settimane fa.