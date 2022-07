Pamela Petrarolo concorrente del Grande Fratello Vip 7?/ “Signorini sa quanto…”

Pamela Petrarolo al Grande Fratello Vip 7?

Pamela Petrarolo sarà tra i concorrenti del Grande Fratello vip 7? La nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda a settembre. I lavori per formare il cast sono in fermento e, Pamela Petrarolo, reduce dall’avventura sull’Isola dei Famosi 2022, ha ammesso che sarebbe pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Un’avventura che arriverebbe dopo l’Isola dove è riuscita a conquistare il pubblico pur non essendo arrivata in finale. Ora, tuttavia, sarebbe pronta anche ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip che avrebbe dovuto accoglierla già dalla scorsa edizione.

Pamela Petrarolo: "Vaporidis? Vittoria scritta sui muri/ "Carmen in finale solo per…"

“Dovevo entrare al Gf Vip prima de L’Isola dei Famosi. Sono sempre stata una fan, mi era stato proposto più volte, per l’edizione appena conclusa ho fatto tutto, anche il colloquio con Signorini, sembrava fatta, il problema è che avevo Futura molto piccola, stavo allattando e non me la sono sentita”, ha spiegato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Giada De Miceli all’interno del programma Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Pamela Petrarolo "Mercedesz Henger? A Edoardo non frega nulla"/ “Estefania su Roger…”

Pamela Petrarolo, le parole per Signorini

Ora che la sua bambina è cresciuta e che, partecipando all’Isola dei Famosi ha capito di poter stare lontana da casa per un po’, la Petrarolo, di fronte ad una proposta di Alfonso Signorini, accetterebbe. “Anche loro si sono creati il problema che poteva essere molto difficoltoso per me , erano molto dispiaciuti. Diciamo che se mi fosse capitato in un momento in cui non avevo una bambina così piccola lo avrei fatto a mani basse. Alfonso lo sa perfettamente quanto desiderio ho di fare il Grande Fratello Vip. Magari potrebbe esserci un’idea di entrare in corsa anche lì”, ha spiegato a Giada De Miceli.

Pamela Petrarolo "Critiche vergognose sul mio corpo dopo L'Isola"/ "Ho una diastasi addominale"

Pamela, inoltre, parteciperebbe anche a Pechino Express e, dovendo scegliere un compagno d’avventura, punterebbe su un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi come Estefania. “Ci eravamo dette di fare una coppia chiamata proprio naufraghe”, ha confessato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA