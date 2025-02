Pamela Petrarolo non ci sta: le sue parole contro Ilaria Galassi

Nel corso delle scorse ore Ilaria Galassi si è lasciata andare a parole di fuoco nei confronti di Helena Prestes e altri concorrenti del Grande Fratello. A commentare l’accaduto è stata anche Pamela Petrarolo, intervenuta sui social per dire la sua sulle parole dell’ex compagna di gioco nel reality di Canale Cinque:

“Io mi dissocio!“ è stata la prima reazione di Pamela Petrarolo. E a quanto pare il gesto è stato apprezzato dai suoi fan, che si sono espressi con una valanga di commenti di approvazione nei confronti dell’ex partecipante di Non è la Rai: “Grazie, è il minimo dissociarsi da quello che è stato detto poco fa”. “Brava, hai fatto bene a intervenire”. “Ho sentito anche io, no comment, tu hai fatto bene”. “Grazie, ha detto cose bruttissime su Helena, ma anche su Jessica, quando dentro si professava sua amica. Tu sei stata l’unica vera amica di Jessica“.

Pamela Petrarolo e il momento più bello vissuto al Grande Fratello

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello, Pamela Petrarolo è tornata a parlare della sua esperienza nel reality di Canale Cinque.

“Il momento più bello che ho vissuto in Casa è quando ho visto quella cucina, ho capito che era più grande della mia ed io, che amo cucinare, potete immaginare. Su me stessa ho imparato che devo essere meno sensibile” le parole della ex gieffina.