Nella casa del Grande Fratello sono in pochissimi a credere nella relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, basti pensare alle varie dichiarazioni di Stefania e Helena, ma al di fuori, lontana ormai dalle telecamere, anche Pamela Petrarolo non le ha mandato a dire a questa coppia così tormentata e così criticata anche sui social.

Intervista dal sito LolloMagazine l’ex Non è la Rai ha dichiarato: “Shaila e Lorenzo? Non riusciranno a portare avanti la loro relazione. Li ho visti soffrire, anche se si sono più feriti”. Certo, potrebbe sempre sbagliarsi, ma se così fosse non sarebbe di certo in cattiva compagnia dato che moltissime persone sui social hanno espresso il loro giudizio tagliente sulla coppia che ha la tendenza a litigare ogni volta che deve andare in onda una puntata.

Al di là della relazione tra Shaila e Lorenzo l’ex Non è la Rai Pamela Petrarolo, che si è dissociata dalle dure esclamazioni della sua amica Ilaria Galassi contro Helena Prestes, ha anche parlato degli ultimi tre concorrenti che sono giunti nella casa del Grande Fratello con la speranza di agguantare la vittoria. “Gli ultimi arrivati? Non meritano la finale”, anche perché hanno avuto poco tempo, rispetto ai loro colleghi, per farsi conoscere come si deve. Con gli ultimi arrivati si sta riferendo a Mattia Fumagalli, Federico Chimirri e Maria Teresa Ruta.

Ora che la parentesi televisiva si è conclusa, cosa farà Pamela Petrarolo? Tornerà al lavoro, a dedicarsi alla sua famiglia, e alle amicizie che non abbandonerà mai. Intanto – dopo la lite con Amanda Lecciso – vorrebbe riuscire a realizzare un sogno nel cassetto ovvero una commedia musicale a teatro. Ma a prendere polvere c’è anche il sogno del cinema e del Festival di Sanremo. Mai dire mai, come si suol dire, d’altronde dopo quest’esperienza potrebbe aver rinverdito la sua immagine pubblica e televisiva.