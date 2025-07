Pamela Petrarolo sta ottenendo un discreto successo con L’Angolo Malala, un nuovo format creato da lei stessa sui social. Qui, periodicamente intervista alcune persone tra cui ex concorrenti del Grande Fratello, ma proprio questo progetto le è costato una bella querela. Cos’è successo? L’ex concorrente del reality di Canale 5 ha ospitato la vincitrice Jessica Morlacchi: “Benvenuti all’ultimo episodio di stagione dell’Angolo Malala. Ripercorriamo insieme tutto quello che è successo”, ha esordito Pamela Petrarolo.

Ma non è finita qui, perchè l’ex Non è la Rai ha anche svelato di aver rischiato grosso. “Per quanto riguarda l’intervista fatta da me a Jessica Morlacchi, pensate un po’. Ho rischiato una denuncia. Ragazzi, su questa cosa io stenderei un bel velo pietoso”. Ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello, anche se ancora non si sa nella precisione cosa sia successo e se Pamela Petrarolo sia stata davvero denunciata da quella che era la sua coinquilina. Intanto, continuano i ‘dissing‘ tra lei e l’ex collega Ilaria Galassi.

Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, anche loro sfiorano la rissa? “Abbiamo dovuto censurare”

Non scorre più buon sangue tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, e anche a L’Angolo Malala le due si sono trovate in mezzo ad un’accesa discussione, arrivando a litigare senza riuscire a raggiungere nessun tipo di accordo: “A un certo punto la signorina ha deciso anche di insultarmi”, ha svelato la Petrarolo ai suoi fan, “Quindi potete immaginare che ha deciso di non renderlo pubblico per non farle fare una figuraccia”. Chi segue il suo format si era già accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto dato che ad un certo punto, durante l’intervista è apparso un avviso dove viene annunciata la lite tra le due. Una censura che fa capire quanto accesi siano stati i toni, tanto che entrambe si sono dette d’accordo nel tagliarla.