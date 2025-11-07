Pamela Petrarolo è pronta a trasformarsi in Emma Marrone a Tale e quale show 2025 e cancellare il mezzo flop con Mannoia

Voglia di rivincita per Pamela Petrarolo a Tale e quale show 2025

Pamela Petrarolo è pronta a trasformarsi in Emma Marrone a Tale e quale show 2025, a caccia di un riscatto per cancellare il ‘mezzo flop’ della scorsa settimana. L’ex concorrente gieffina ci aveva abituato davvero bene, stabilizzandosi in alta classifica con imitazioni sempre all’altezza della situazione e spesso oltre ogni più rosea aspettativa. Nella puntata di venerdì scorso, quando ha indossato i panni di Fiorella Mannoia, le cose non sono andate per il verso giusto e la concorrente ha chiuso la serata poco sopra il centro classifica.

Un piazzamento che l’ha allontanata dal primo posto della classifica generale e che l’ha vista scendere leggermente nelle gerarchi dei favorite. E’ stato un passo indietro inaspettato per Pamela, che dopo Mia Martini e Ivana Spagna ci aveva convinto di essere in uno stato di forma incontrollabile. Invece sono state parecchie le sbavature tecniche e l’imitazione di venerdì scorso è riuscita solo in minima parte.

Pamela Petrarolo, cresce la curiosità per l’imitazione di Emma Marrone a Tale e quale show 2025

Questa sera, venerdì 7 novembre, Pamela Petrarolo è chiamata da invertire la rotta con Emma Marrone. Un’imitazione sulla carta abbastanza favorevole e che può rimetterla sulla via giusta. Bisogna però approcciare a questa puntata coi piedi di piombo e capire se Pamela avrà la forza e l’energia di azzerare il piccolo flop con la Mannoia.

I fan credono ciecamente nelle sue capacità e sono certi che potrà tornare a veleggiare in alta classifica. Ora che Tale e quale show 2025 è entrato nella fase decisiva, anche la lotta ai vertici si infiamma e Pamela Petrarolo vuole giocarsi le sue carte per la vittoria di questa edizione.

