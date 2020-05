Pamela Petrarolo è incinta/ Terzo figlio per l’ex di Non è la Rai: annuncio in tv!

Pubblicità

Grandi annunci nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha ospitato in diretta due donne con qualcosa in comune: un bebè in arrivo. Una di queste è Fabiana Britto, che ha annunciato di aspettare un maschietto, l’altra è invece Pamela Petrarolo. L’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato in diretta su Canale 5 di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. “Probabilmente è la cosa che so fare meglio!” scherza con la D’Urso, alla quale poi svela come l’ha scoperto. “Io ho un ciclo abbastanza regolare… diciamo che un po’ noi donne ce lo sentiamo quando accade, almeno a me è capitato sempre. – così continua – L’ultimo ciclo doveva arrivarmi il 9 di aprile. Il 10 di aprile era il primo giorno di ritardo, così l’11 non ho resistito… Era 4 giorni che non dormivo bene, poi mi sentivo strana, avevo l’affanno.”

Pubblicità

Pamela Petrarolo aspetta il terzo figlio: l’annuncio da Barbara D’Urso

Pamela Petrarolo racconta come, di fronte a questi segnali, ha alla fine deciso di non attendere ulteriormente e comprare un test di gravidanza. “Era un sabato mattina, il giorno dopo era Pasqua, sono andata di corsa a fare la spesa poi senza dire nulla a nessuno sono andata in farmacia“, continua l’ex di Non è la Rai a Pomeriggio 5. “Sono andata a casa, ero sola, ho fatto il test… A un certo punto questo test mi dice proprio spudoratamente ‘sei incinta bella’”. Pamela svela allora di essere scoppiata in lacrime: “Non me l’aspettavo proprio” dice, infatti. Pamela Petrarolo è già mamma di due bambine, non si sa ancora se il terzo in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. (Clicca qui per il video dell’annuncio)



© RIPRODUZIONE RISERVATA