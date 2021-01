Pamela Petrarolo e la figlia Futura Pea/ “Parto ai tempi del Covid? Durissimo”

Pamela Petrarolo presenta la figlia Futura Pea a Storie Italiane e sono tutti pazzi di lei. Un piccolo pargoletto di un mese, bellissima e molto “sveglia” ha conquistato il pubblico che mai come in questo periodo è alla ricerca di qualcosa di bello e positivo che possa spazzare via tutto quello che succede ormai da un anno. Per l’ex ugola d’oro di Non è la Rai questo è il terzo figlio, lei fa coppia fissa ormai da vent’anni con il compagno Gian Luca Pea e dal loro amore sono nate ben tre bambine, Angelica, Alice e adesso la piccola Futura (in onore alla canzone di Lucio Dalla). Il parto è andato bene e mamma e figlia sono tornate a casa presto, per fortuna, perché ai tempi del Covid è diventato difficile anche partorire: “Si avvicina ai quattro chili. Io mi sto riprendendo e la sto allattando come ho fatto con le altre mie due figlie e mi sento sempre una donna molto fortunata”.

Pamela Petrarolo presenta la figlia Futura Pea a Storie Italiane

Pamela Petrarolo è felice così come il compagno ma ha ammesso di non aver vissuto momenti facili proprio come tutte le partorienti in questo momento complicato: “E’ stato un momento di solitudine assoluta, il papà è potuto entrare solo 5 minuti prima che Futura venisse alla luce ma ho condiviso quel momento con tutte le altre mamme che vivevano la mia stessa situazione e con i medici che sono stati meravigliosi”. A quanto pare, infatti, il compagno non ha assistito al travaglio ma è riuscito ad entrare solo al momento del parto e questo ha reso tutto un po’ triste e solitario. Quello che importa, però, è che tutto sia andato liscio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA