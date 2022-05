Pamela Petrarolo e Luca Daffrè nuovi concorrenti Isola dei Famosi?/ Spuntano rumors

Pamela Petrarolo tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi?

Pamela Petrarolo e Luca Daffrè nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi 2022? Potrebbe essere. In queste ultime ore, sul web, hanno cominciato a circolare con una certa insistenza rumors sul possibile approdo dei due vip in Honduras. Nulla è ancora certo, ma si ipotizza persino che per uno dei due sia già cominciata la quarantena. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su Pamela e Luca, due papabili naufraghi e potenziali protagonisti all’Isola dei Famosi. Pamela Petrarolo è una cantante, showgirl e coreografa italiana. E’ diventata famosa soprattutto grazie alla partecipazione al programma televisivo di Canale 5 e Italia 1 Non è la Rai.

Pamela Petrarolo e la figlia Futura/ "Parto ai tempi del Covid? Durissimo"

Luca Daffrè, l’ex tentatore in viaggio verso l’Honduras?

Luca Daffrè, invece, è un ex nuotatore e noto volto televisivo, ha partecipato al programma Temptation Island come tentatore ed è stato due volte corteggiatore a Uomini e Donne, dove ha incrementato notevolmente la sua popolarità. Dopo la prima partecipazione al dating show della De Filippi, come corteggiatore di Teresa Langella, è tornato su Canale 5 per corteggiare Chiara Nasti. Sia la Langella che la Nasti hanno riconosciuto a Luca grandi qualità umane, lo stesso hanno fatto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dei quali è diventato grande amico.

LEGGI ANCHE:

Pamela Petrarolo è incinta/ Terzo figlio per l'ex di Non è la Rai: annuncio in tv!PAMELA PETRAROLO OGGI/ "Stimo e rispetto Ambra e non rinnegherò mai Non è la Rai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA