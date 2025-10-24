Pamela Petrarolo si trasforma in Mia Martini a Tale e quale show 2025: dopo il successo con Gianna Nannini e Ivana Spagna...

Pamela Petrarolo è una delle rivelazioni di Tale e quale show 2025: le sue imitazioni migliori

Pamela Petrarolo è pronta a trasformarsi in Mia Martini a Tale e quale show 2025. Stasera, venerdì 24 ottobre, la concorrente e showgirl indossa i panni di una delle cantanti più iconiche della musica italiana. E’ stata una settimana molto impegnativa per Pamela, consapevole di dover onorare al meglio la memoria dell’indimenticabile artista. C’è dunque grande curiosità di vederla all’opera, ma anche di osservare il lavoro al trucco. Secondo molti fan, con l’imitazione di Mia Martini, Pamela Petrarolo potrà finalmente riprendersi quel primo posto che la scorsa settimana è sfuggito per un soffio.

Precedentemente era riuscita ad aggiudicarsi la vetta della classifica d Tale e quale con Gianna Nannini, lasciando giuria e pubblico senza parole. Poi è arrivato il momento di Ivana Spagna, venerdì scorso, con una bella imitazione che però non è andata oltre il terzo posto in classifica.

Tale e quale show 2025, Pamela Petrarolo si gioca la carta Mia Martini per tornare in vetta alla classifica

Ad ogni modo Pamela Petrarolo è una delle concorrenti più sorprendenti di questa edizione di Tale e quale show. Non tutti infatti pensavano che potesse competere per i vertici, invece l’ex concorrente gieffina ha dimostrato grandi capacità imitative ed un approccio vincente. Come ricordavamo poc’anzi, la scorsa settimana Pamela Petrarolo è riuscita ad agganciare il podio, senza però andare oltre il terzo posto.

Con cinquantacinque punti, frutto dell’esibizione sulle note di Gente come noi, Pamela ha guadagnato applausi e attestati di stima da parte dei fan. Stasera arriva invece il momento di Mia Martini, con l’obiettivo di prendersi il primo posto e vedere nuovamente il suo nome nella casella del vincitore. Ci riuscirà? Appuntamento fissato su Raiuno a partire dalle ore 21.25.