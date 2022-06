Pamela Petrarolo “Ecco perchè ho detto no al GF Vip”/ “Pechino Express? Ci andrei…”

Pamela Petrarolo svela perchè ha rifiutato il Grande Fratello Vip

Pamela Petrarolo, arrivata sull’Isola dei Famosi 2022 quando il reality era già in corso, ha conquistato la fiducia del pubblico vivendo per diverse settimane sola su Playa Sgamadissima dopo il ritiro, per motivi medici, di Roger. Rientrata in Italia ad un passo dalla finalissima, l’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato di essere stata contattata anche per partecipare al Grande Fratello Vip, ma di aver dovuto rifiutare. “Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta”, ha svelato.

Tra gli altri reality, invece, la Petrarolo parteciperebbe volentieri a Pechino Express e lo farebbe anche con un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane Tale e quale show. Ho fatto due e tre provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all’Isola dei Famosi sarà più semplice”, ha aggiunto in un’intervista rilasciata a Superguidatv.

Pamela Petrarolo: “Ecco il naufrago che mi ha delusa di più”

Pamela Patrarolo, inoltre, ai microfoni di Superguidatv, ha fatto anche un bilancio della sua esperienza da naufraga svelando chi, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, l’ha delusa di più. “Non ci sono state persone che mi hanno deluso perché ho trascorso poco tempo con gli altri naufraghi. Mi sono sentita accettata però dal gruppo. Ho cercato sempre di tenermi lontana dalle discussioni”, ha detto.

Su qualcuno, però, si è anche ricreduta: “Da spettatrice avevo un pregiudizio su Estefania Bernal e Roger Balduino. Non credevo alla loro storia e non ci ho creduto nemmeno dopo. Parlando singolarmente con loro però mi sono ricreduta. Ho scoperto due persone carine”, ha concluso.

