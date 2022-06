Pamela Petrarolo “Edoardo? Mi sono allontanata”/”Senza Guendalina una mina vagante”

Pamela Petrarolo: la sua Isola dei famosi 2022 in solitaria

Pamela Petrarolo, entrata in corso nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, ha saputo ritagliarsi il suo spazio vendendo eliminata a un passo dalla finale, al televoto con Nick Luciani. L’ex ragazza di “Non è la Rai” ha vissuto gran parte della sua avventura da sola su Playa Sgamada: “Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena però perché mi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola”, ha raccontato a SuperGuida TV. Nonostante abbia vissuto solo 14 giorni in compagnia degli altri naufraghi, Pamela si è sentita accolta e ha avuto modo di ricredersi su Estefania Bernal e Roger Balduino, “due persone carine”.

Pamela Petrarolo: lo screzio con Edoardo Tavassi

Pamela Petrarolo si è sentita accolta dal gruppo, anche se all’inizio sia Edoardo Tavassi che Maria Laura De Vitis si sono scagliati contro di lei per il cibo. Su SuperGiuda Tv, la ex di “Non è la Rai”, ha raccontato un episodio legato proprio al fratello di Guebndalini: “L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me… Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”. Per quanto riguarda il futuro, Pamela ha escluso di partecipare al Grande Fratello Vip (anche se le è già stato proposto in passato) e si è candidata per Pechino Express con Estefania Bernal. Anche se il suo sogno resta Tale e Quale Show.

