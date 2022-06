Pamela Petrarolo finalista all’Isola dei Famosi?/ L’isolamento la premia ma…

Ad un passo dalla finale dell‘Isola dei Famosi molti naufraghi iniziano ad accusare la stanchezza ed hanno diversi problemi fisici che gli impediscono di proseguire il loro percorso all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi, tutti questi piccoli problemi dovuti alla natura stessa del reality show sembrano però non essere accusati da Pamela Petrarolo che da circa due settimane si gode la sua esperienza in solitaria su Playa Sgamatissima.

La permanenza in gioco di tutti i naufraghi a Playa Sgamatissima è provvisoria, da qui infatti, i concorrenti possono fare rientro in gioco su Playa Palapa oppure possono rientrare definitivamente in Italia. Pamela Petrarolo però prosegue la sua esperienza sull’Isola da circa tre settimane quando è approdata a seguito dell’eliminazione dal televoto e dopo l’abbandono di Roger Balduino è rimasta in completa solitudine sulla playa.

Pamela Petrarolo stupisce il pubblico su Playa Sgamatissima

Dopo qualche giorno di adattamento Pamela Petrarolo sembra aver trovato la sua perfetta dimensione su Playa Sgamatissima e anche il pubblico sembra averla apprezzata per la sua capacità di reagire alle avversità e di mettersi nuovamente in gioco in una situazione di totale imprevisti.

A distanza di tre settimane la donna ha ammesso ad Ilary Blasi di non voler più abbandonare la playa che ormai considera casa sua. L’esperienza della donna in solitaria è stata anche molto apprezzata dal pubblico che ha deciso di premiarla durante tutti i televoto flash a cui è stata sottoposta ogni volta che veniva raggiunta da un concorrente appena eliminato da playa Palapa. Grazie a questa esperienza in solitaria Pamela Petrarolo riuscirà a raggiungere gli altri naufraghi su playa Palapa e a concorrere per la vittoria del reality?

