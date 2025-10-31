Pamela Petrarolo vuole confermarsi a Tale e quale show 2025, con una nuova imitazione imperdibile: stasera indosserà i panni di Fiorella Mannoia

Pamela Petrarolo, percorso in crescendo a Tale e quale show 2025: ora non è più una sorpresa

Pamela Petrarolo ci riprova a Tale e quale Show 2025. D’altronde l’ex concorrente gieffina non è più una sorpresa e nemmeno una rivelazione, ma è a tuti gli effetti una candidata alla vittoria finale. Con le sue imitazioni credibili e convincenti, in queste settimane, è riuscita a stabilizzarsi ai piani alti della classifica e ora è considerata una delle concorrenti favorite. La settimana scorsa Pamela ha confermato le sue qualità di imitatrice, con una esibizione struggente e coinvolgente nei panni di Mia Martini.

Al di là del trucco, dove gli esperti hanno fatto un ottimo lavoro, Pamela Petrarolo è stata molto credibile nel canto e nelle movenze. I fan si sono inchinati con commenti di elogio, ma sono arrivati anche tanti applausi e delle standing ovation dopo l’esibizione live in studio. Insomma, Pamela Petrarolo è lanciatissima a Tale e quale show. Ora deve “solo” continuare in questa direzione. Ci riuscirà?

Pamela Petrarolo a caccia della vittoria a Tale e quale Show con Fiorella Mannoia

Questa sera, venerdì 31 ottobre, Pamela Petrarolo indossa i panni di Fiorella Mannoia a Tale e quale show 2025. Un’imitazione che può consacrarla all’interno del programma di Carlo Conti. Avendola vista all’opera in queste settimane, possiamo dire con ragionevole certezza che l’assegnazione della Mannoia sia più che favorevole per l’ex gieffina. E’ assolutamente nelle sue corde e può davvero spiccare il volo, proteggendo la sua posizione di prestigio in alta classifica.

Col senno di poi non stupisce vedere Pamela così in forma e a suo agio in questo talent show. Basti pensare a quando, la scorsa estate, lanciò un appello a Conti attraverso le pagine di Coomingsoon.it per una chance a Tale e quale show 2025. Evidentemente sapeva che avrebbe potuto fare un figurone…

