Pamela Petrarolo è pronta a conquistare di nuovo la classifica di Tale e Quale Show? Ora dovrà imitare Ivana Spagna

Dopo il Grande Fratello la showgirl Pamela Petrarolo è stata una dei pochi gieffini a continuare a fare la sua comparsa in televisione mentre tutti gli altri si sono dovuti rifugiare sui social dove una in particolare sta continuamente corteggiando il portafogli dei poveri che le credono. Al di là di questo una professionista come l’ex Non è la Rai è finita in un programma di pregio come Tale e Quale Show, che vince la sfida degli ascolti ogni venerdì grazie a Carlo Conti e al suo cast.

Tony Maiello imita Harry Styles a Tale e Quale Show/ Dopo il secondo posto con Mango, una prova diversa

Nella terza puntata andata in onda la scorsa settimana la donna ha imitato Gianna Nannini finendo al primo posto nella classifica. Infatti la giuria è rimasta impressionata dalla sua esibizione così come i suoi colleghi. Anche sui social i complimenti sono fioccati in ogni dove.

Pamela Petrarolo agguanterà di nuovo il primo posto a Tale e Quale Show?

Ma chi dovrà imitare stasera Pamela Petrarolo nella quarta puntata di Tale e Quale Show? Dopo aver imitato Noemi, poi Rita Pavone e aver vinto con Gianna Nannini, la donna dovrà cimentarsi con Ivana Spagna. Una sfida non facile dato che il suo timbro è inconfondibile ed è sulla cresta dell’onda da anni.

Celine Dion come sta? Qual è la sua malattia?/ Stiff Person Syndrome, carriera in bilico

Bisognerà vedere se la concorrente del programma di Rai1 sarà chiamata a imitare l’Ivana di Easy Lady, quindi più ritmata e scatenata, o se invece preferiranno affidarle l’Ivana di Gente come noi con la quale si piazzò al terzo posto al Festival di Sanremo del 1995, facendo emozionare tutta la sua famiglia.