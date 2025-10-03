Pamela Petrarolo imita Rita Pavone nella seconda puntata di Tale e Quale Show: dopo il successo al debutto, arriva un'altra prova

Protagonista di Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo si presenta alla seconda puntata con enorme energia e voglia di ribadire il suo talento nelle imitazioni, dopo quanto fatto vedere nella puntata di venerdì scorso. Questa sera Pamela Petrarolo imita Rita Pavone: un ruolo che ha fatto immensamente piacere all’ex showgirl, che si è detta felicissima di dover vestire i panni della cantante di Torino. “È una dura prova, però sono molto felice perché per l’energia che ha, io mi rivedo molto in lei dal punto di vista caratteriale” ha raccontato proprio Pamela nell’annunciare la nuova imitazione che le era stata assegnata.

Dopo la prima puntata di Tale e Quale Show, dunque, per Pamela Petrarolo arriva un altro importante ruolo, nel quale dovrà dimostrare il suo valore. La ex showgirl, al debutto nel programma venerdì scorso, ha stupito la giuria, arrivando seconda nella classifica generale, sovvertendo i pronostici della vigilia con una grande prestazione nei panni di Noemi. È piaciuta davvero molto, ai giudici, la sua esibizione sulle note di “Se t’innamori muori”, la canzone che Noemi ha portato proprio a Sanremo nel 2025. La grande esibizione ha regalato a Pamela il secondo posto con 57 punti, alle spalle di Tony Maiello che invece ha vinto la puntata con 58 punti.

Pamela Petrarolo imita Rita Pavone a Tale e Quale Show: convincerà anche oggi i giudici?

Dopo la grande prova al debutto a Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo è chiamata ad un’altra prestazione di livello nella seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti. Per l’occasione vestirà i panni di Rita Pavone, ma non è ancora chiaro quale dei capolavori dell’artista di Torino verrà chiamata a interpretare. Quel che è certo, è che dopo la grande prova di venerdì scorso, le aspettative su Pamela sono piuttosto alte. Vedremo solo tra poco se le aspettative saranno ripagate.